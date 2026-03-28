Как изменили военную подготовку для гражданских: объяснение Анастасии Римар

Офицер Третьего армейского корпуса и основательница Центра Нацсопротивления Анастасия Римар.

Верховная Рада поддержала изменения в закон о подготовке украинцев к национальному сопротивлению. Что изменится в учебных центрах и почему нововведения облегчат жизнь военных — разбираем в материале.

Объяснение закона журналистам Новини.LIVE предоставила основательница Центра Нацсопротивления Анастасия Рымар.

Как гражданские будут проходить военную подготовку теперь?

25 марта 2026 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины №13347 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению". Закон регулирует вопросы функционирования центров нацсопротивления, которые уже созданы и работают во всех областях Украины, и обновляет подход к военной подготовке студентов.

"Мы требовали от депутатов принятия этого закона. Они затягивали более полугода, но общая позиция центров нацсопротивления, государства и военных структур, которая была озвучена 12 марта этого года на Всеукраинском форуме "НАЦСПРОТИВ 2026", стала решающей", — рассказывает офицер Анастасия Рымар.

Во-первых, этот долгожданный закон наконец создает необходимые условия для работы уже развитой сети областных центров нацсопротивления. Первые из них открылись в 2023-24 годах, но большинство было создано после Постановления Кабинета Министров "О функционировании Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению" весной прошлого года. Уже десятки тысяч людей по всей стране бесплатно получают базовые военные навыки.

"Программы базового курса по нацсопротивлению включают до 15 направлений, в том числе стрелковую подготовку. Принятый закон наконец предоставляет возможность центрам нацсопротивления закупать полуавтоматическое огнестрельное оружие и проводить стрельбы самостоятельно. До этого мы должны были это делать на базе сил ТрО, которые сами воюют", — добавляет Рымар.

Также закон решает насущный вопрос военной подготовки студентов. До этого студенты должны были проходить практическую часть БЗВП в учебных центрах ВСУ, которые и без этого перегружены и не имеют возможности обучать гражданских. Вместо него студентам будут преподавать дисциплину "Основы национального сопротивления", — комментирует законодательные изменения основательница Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению.

