Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Как изменили военную подготовку для гражданских: объяснение Анастасии Римар

Как изменили военную подготовку для гражданских: объяснение Анастасии Римар

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 06:15
Как изменили военную подготовку для гражданских: объяснение Анастасии Римар
Офицер Третьего армейского корпуса и основательница Центра Нацсопротивления Анастасия Римар. Фото: преслужба

Верховная Рада поддержала изменения в закон о подготовке украинцев к национальному сопротивлению. Что изменится в учебных центрах и почему нововведения облегчат жизнь военных — разбираем в материале.

Объяснение закона журналистам Новини.LIVE предоставила основательница Центра Нацсопротивления Анастасия Рымар.

Как гражданские будут проходить военную подготовку теперь?

25 марта 2026 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины №13347 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению". Закон регулирует вопросы функционирования центров нацсопротивления, которые уже созданы и работают во всех областях Украины, и обновляет подход к военной подготовке студентов.

"Мы требовали от депутатов принятия этого закона. Они затягивали более полугода, но общая позиция центров нацсопротивления, государства и военных структур, которая была озвучена 12 марта этого года на Всеукраинском форуме "НАЦСПРОТИВ 2026", стала решающей", — рассказывает офицер Анастасия Рымар.

Во-первых, этот долгожданный закон наконец создает необходимые условия для работы уже развитой сети областных центров нацсопротивления. Первые из них открылись в 2023-24 годах, но большинство было создано после Постановления Кабинета Министров "О функционировании Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению" весной прошлого года. Уже десятки тысяч людей по всей стране бесплатно получают базовые военные навыки.

"Программы базового курса по нацсопротивлению включают до 15 направлений, в том числе стрелковую подготовку. Принятый закон наконец предоставляет возможность центрам нацсопротивления закупать полуавтоматическое огнестрельное оружие и проводить стрельбы самостоятельно.  До этого мы должны были это делать на базе сил ТрО, которые сами воюют", — добавляет Рымар.

Также закон решает насущный вопрос военной подготовки студентов. До этого студенты должны были проходить практическую часть БЗВП в учебных центрах ВСУ, которые и без этого перегружены и не имеют возможности обучать гражданских. Вместо него студентам будут преподавать дисциплину "Основы национального сопротивления", — комментирует законодательные изменения основательница Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению.

Верховная Рада война в Украине учебные центры военная подготовка гражданские
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации