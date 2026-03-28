Як змінили військову підготовку для цивільних: пояснення Анастасії Римар

Офіцерка Третього армійського корпусу та засновниця Центру Нацспротиву Анастасія Римар.

Верховна Рада підтримала зміни до закону про підготовку українців до національного спротиву. Що зміниться в навчальних центрах та чому нововедення полегшать життя війкових — розбираємо у матеріалі.

Пояснення закону журналістам Новини.LIVE надала засновниця Центру Нацспротиву Анастасія Римар.

Як цивільні проходитимуть військову підготовку тепер?

25 березня 2026 року Верховна Рада України ухвалила Закон України №13347 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву". Закон врегульовує питання функціонування центрів нацспротиву, які вже створені та працюють в усіх областях Україні, та оновлює підхід до військової підготовки студентів.

"Ми вимагали від депутатів прийняття цього закону. Вони затягували більше ніж пів року, але спільна позиція центрів нацспротиву, держави та військових структур, яка була озвучена 12 березня цього року на Всеукраїнському форуму "НАЦСПРОТИВ 2026", стала вирішальною", — розповідає офіцерка Анастасія Римар.

По-перше, цей довгоочікуваний закон нарешті створює необхідні умови для роботи вже розбудованої мережі обласних центрів нацспротиву. Перші з них відкрились в 2023-24 роках, але більшість була створена після Постанови Кабінету Міністрів "Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву" навесні минулого року. Вже десятки тисяч людей по всій країні безкоштовно отримують базові військові навички.

"Програми базового курсу з нацспротиву включають до 15 напрямів, в тому числі стрілецьку підготовку. Ухвалений закон нарешті надає можливість центрам нацспротиву закуповувати напівавтоматичну вогнепальну зброю та проводити стрільби самостійно. До цього ми мали це робити на базі сил ТрО, які самі воюють", — додає Римар.

Також закон вирішує нагальне питання військової підготовки студентів. До цього студенти мали проходити практичну частину БЗВП в навчальних центрах ЗСУ, які й без цього перевантажені та не мають змоги навчати цивільних. Замість нього студентам викладатимуть дисципліну "Основи національного спротиву", — коментує законодавчі зміни засновниця Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву.

