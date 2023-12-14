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Кадыров сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине

14 декабря 2023 04:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кадыров сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине
Председатель Чечни Рамзан Кадыров. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сделал заявление о войне в Украине. Он говорит, что она закончится в следующем — 2024 году.

Об этом пишет российское издание "Газета.ру".

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Кадыров снова высказался против войны. Он даже назвал конкретное время. По его "экспертному" прогнозу, это произойдет летом.

"Если бы я принимал решение, закончили бы через три месяца" , — добавил он.

Также он сказал, что перед российскими военными была поставлена задача якобы "не разрушать города". Именно по этой причине "Россия до сих пор не захватила Киев".

Ранее мы сообщали, что сын чеченского лидера Рамзан Кадыров 16-летний Адам назначен на службу в стрелковый батальон. Он станет командиром отряда, являющегося частью вооруженных сил Министерства обороны России.

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