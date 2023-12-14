Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кадиров зробив несподівану заяву щодо завершення війни в Україні arrow

Кадиров зробив несподівану заяву щодо завершення війни в Україні

14 грудня 2023 04:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Кадиров зробив несподівану заяву щодо завершення війни в Україні
Голова Чечні Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров зробив заяву щодо війни в Україні. Він каже, що вона закінчиться наступного — 2024 року.

Про це пише російське видання "Газета.ру".

Читайте також:

Коли за прогнозом Кадирова закінчиться війна в Україні

Кадиров знову висловився проти війни. Він навіть назвав конкретну пору. За його "експертним" прогнозом, це відбудеться влітку.

"Якби я ухвалював рішення, закінчили б за три місяці", — додав він.

Також він сказав, що перед російськими військовими було поставлене завдання буцімто "не руйнувати міста". Саме через цю причину "Росія досі не захопила Київ".

Раніше ми повідомляли, що сина чеченського лідера Рамзана Кадирова 16-річного Адама призначено на службу в стрілецький батальйон. Він стане командиром загону, що є частиною збройних сил Міністерства оборони Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі