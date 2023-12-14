Кадиров зробив несподівану заяву щодо завершення війни в Україні

Голова Чечні Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров зробив заяву щодо війни в Україні. Він каже, що вона закінчиться наступного — 2024 року.

Про це пише російське видання "Газета.ру".

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Кадиров знову висловився проти війни. Він навіть назвав конкретну пору. За його "експертним" прогнозом, це відбудеться влітку.

"Якби я ухвалював рішення, закінчили б за три місяці", — додав він.

Також він сказав, що перед російськими військовими було поставлене завдання буцімто "не руйнувати міста". Саме через цю причину "Росія досі не захопила Київ".

Раніше ми повідомляли, що сина чеченського лідера Рамзана Кадирова 16-річного Адама призначено на службу в стрілецький батальйон. Він стане командиром загону, що є частиною збройних сил Міністерства оборони Росії.