Главная Новости дня Кабмин изменил правила пересечения границы женщинам — детали

Кабмин изменил правила пересечения границы женщинам — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 11:10
Кабмин упростил выезд за границу женщинам-депутатам советов
Проверка документов. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров Украины изменил правила выезда за границу для женщин-депутатов местных советов. Отныне народные избранницы на уровне общин, городов или областей смогут пересекать государственную границу без ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

Каким женщинам-госслужащим и дальше нельзя будет выезжать за границу

Впрочем, исключения остаются для тех депутатов, которые параллельно являются должностными лицами местного самоуправления. Речь идет о женщинах, имеющих организационно-распорядительные или консультативно-совещательные полномочия и получающих заработную плату из местного бюджета.

Для них выезд возможен в определенных случаях: на основании решения о служебной командировке, для посещения детей, находящихся за рубежом, или же для сопровождения таких детей при выезде за пределы Украины.

Как уточняют в Кабмине, пропуск этой категории женщин через государственную границу будет возможным только после обновления соответствующих баз данных в установленном правительством порядке.

Напомним, существуют определенные причины по которым путешественников могут не выпустить в Польшу.

Также с 1 сентября Латвия обновила правила для пересечения границы.

Кабинет министров граница женщины мобилизация выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
