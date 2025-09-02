Кабмин упростил выезд за границу женщинам-депутатам советов

Проверка документов. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров Украины изменил правила выезда за границу для женщин-депутатов местных советов. Отныне народные избранницы на уровне общин, городов или областей смогут пересекать государственную границу без ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Впрочем, исключения остаются для тех депутатов, которые параллельно являются должностными лицами местного самоуправления. Речь идет о женщинах, имеющих организационно-распорядительные или консультативно-совещательные полномочия и получающих заработную плату из местного бюджета.

Для них выезд возможен в определенных случаях: на основании решения о служебной командировке, для посещения детей, находящихся за рубежом, или же для сопровождения таких детей при выезде за пределы Украины.

Как уточняют в Кабмине, пропуск этой категории женщин через государственную границу будет возможным только после обновления соответствующих баз данных в установленном правительством порядке.

