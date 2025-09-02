Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кабмін змінив правила перетину кордону жінкам — кого стосується

Кабмін змінив правила перетину кордону жінкам — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 11:10
Кабмін спростив виїзд за кордон жінкам-депутатам рад
Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду за кордон для жінок-депутатів місцевих рад. Відтепер народні обраниці на рівні громад, міст чи областей зможуть перетинати державний кордон без обмежень.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ

Реклама
Читайте також:

Яким жінкам-держслужбовицям і далі не можна буде виїжджати за кордон

Втім, винятки залишаються для тих депутаток, які паралельно є посадовими особами місцевого самоврядування. Йдеться про жінок, що мають організаційно-розпорядчі чи консультативно-дорадчі повноваження і отримують заробітну плату з місцевого бюджету.

Для них виїзд можливий у визначених випадках: на підставі рішення про службове відрядження, для відвідування дітей, які перебувають за кордоном, або ж для супроводу таких дітей при виїзді за межі України.

Як уточнюють у Кабміні, пропуск цієї категорії жінок через державний кордон буде можливим тільки після оновлення відповідних баз даних у встановленому урядом порядку.

Нагадаємо, існують певні причини за яких мандрівників можуть не випустити до Польщі

Також з 1 вересня Латвія оновила правила для перетину кордону.

Кабінет міністрів кордон жінки мобілізація виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації