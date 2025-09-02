Кабмін спростив виїзд за кордон жінкам-депутатам рад

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду за кордон для жінок-депутатів місцевих рад. Відтепер народні обраниці на рівні громад, міст чи областей зможуть перетинати державний кордон без обмежень.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Втім, винятки залишаються для тих депутаток, які паралельно є посадовими особами місцевого самоврядування. Йдеться про жінок, що мають організаційно-розпорядчі чи консультативно-дорадчі повноваження і отримують заробітну плату з місцевого бюджету.

Для них виїзд можливий у визначених випадках: на підставі рішення про службове відрядження, для відвідування дітей, які перебувають за кордоном, або ж для супроводу таких дітей при виїзді за межі України.

Як уточнюють у Кабміні, пропуск цієї категорії жінок через державний кордон буде можливим тільки після оновлення відповідних баз даних у встановленому урядом порядку.

