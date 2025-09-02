Кабмін спростив виїзд за кордон жінкам-депутатам рад

Кабмін змінив правила перетину кордону жінкам — кого стосується
Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду за кордон для жінок-депутатів місцевих рад. Відтепер народні обраниці на рівні громад, міст чи областей зможуть перетинати державний кордон без обмежень.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Яким жінкам-держслужбовицям і далі не можна буде виїжджати за кордон
Втім, винятки залишаються для тих депутаток, які паралельно є посадовими особами місцевого самоврядування. Йдеться про жінок, що мають організаційно-розпорядчі чи консультативно-дорадчі повноваження і отримують заробітну плату з місцевого бюджету.
Для них виїзд можливий у визначених випадках: на підставі рішення про службове відрядження, для відвідування дітей, які перебувають за кордоном, або ж для супроводу таких дітей при виїзді за межі України.
Як уточнюють у Кабміні, пропуск цієї категорії жінок через державний кордон буде можливим тільки після оновлення відповідних баз даних у встановленому урядом порядку.
