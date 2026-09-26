Кабинет министров утвердил правила урегулирования конфликта интересов в ВСУ

Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров Украины одобрил законопроект Минобороны, который определяет порядок действий военнослужащих в случае возникновения реального или потенциального конфликта интересов при выполнении приказа. Военные должны сообщать о конфликте своему непосредственному командиру не позднее следующего рабочего дня.

Об этом сообщило Минобороны, передает Новини.LIVE.

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Как военные будут сообщать о конфликте интересов

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины.

Если военнослужащий обнаружил реальный или потенциальный конфликт интересов, связанный с выполнением полученного приказа, он должен сообщить об этом непосредственному командиру не позднее следующего рабочего дня с момента, когда узнал или должен был узнать о конфликте.

Если конфликт возник в связи с приказом вышестоящего командира, непосредственный командир должен доложить об этом старшему командиру для дальнейшего урегулирования.

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Если военная должность не предусматривает непосредственного руководителя, военнослужащий должен сообщить об этом в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или в другой орган, определенный законом. В случае конфликта в коллегиальном органе сообщение подается в этот орган или в НАПК.

Что должен сделать командир

Командир, отдавший приказ, после получения сообщения о реальном или потенциальном конфликте интересов будет обязан принять меры для его урегулирования.

Кроме того, законопроект закрепляет обязанность командиров обеспечивать соблюдение подчиненными правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В то же время военнослужащие должны воздерживаться от совершения коррупционных правонарушений и принимать меры по урегулированию конфликта интересов в соответствии с законом "О предотвращении коррупции".

На кого будут распространяться антикоррупционные ограничения

Документ также определяет перечень должностных лиц, на которых будут распространяться антикоррупционные ограничения. Они касаются использования служебного положения, получения подарков, совместительства и совместной работы близких лиц.

Аналогичные ограничения предусмотрены для председателей и членов военно-медицинских и медико-социальных экспертных комиссий.

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