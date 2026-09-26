Кабінет міністрів схвалив правила врегулювання конфлікту інтересів у ЗСУ

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт Міноборони, який визначає порядок дій військовослужбовців у разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час виконання наказу. Військові мають повідомляти про конфлікт безпосереднього командира не пізніше наступного робочого дня.

Про це повідомило Міноборони, інформує Новини.LIVE.

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Як військові повідомлятимуть про конфлікт інтересів

Законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Якщо військовослужбовець виявив реальний або потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний із виконанням отриманого наказу, він має повідомити про це безпосереднього командира не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався або мав дізнатися про конфлікт.

Якщо конфлікт виник у зв'язку з наказом вищого командира, безпосередній командир має доповісти про це старшому командиру для подальшого врегулювання.

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Якщо військова посада не передбачає безпосереднього керівника, військовослужбовець має повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції або інший визначений законом орган. У разі конфлікту в колегіальному органі повідомлення подається цьому органу або НАЗК.

Що має зробити командир

Командир, який віддав наказ, після отримання повідомлення про реальний або потенційний конфлікт інтересів буде зобов'язаний вжити заходів для його врегулювання.

Окремо законопроєкт закріплює обов'язок командирів забезпечувати дотримання підлеглими правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Водночас військовослужбовці мають не вчиняти корупційних правопорушень та вживати заходів для врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону "Про запобігання корупції".

Для кого діятимуть антикорупційні обмеження

Документ також визначає перелік посадових осіб, на яких поширюватимуться антикорупційні обмеження. Вони стосуються використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та спільної роботи близьких осіб.

Аналогічні обмеження передбачені для голів і членів військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій.

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