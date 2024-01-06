Кабмин усовершенствовал порядок предоставления жилья для временного проживания ВПЛ - что известно

Ключ от дома. Фото: pixabay

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления жилья для проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Какие изменения внесены в порядок предоставления жилья для временного проживания ВПЛ

Усовершенствованные изменения, в частности, предполагают:

Новые категории в перечне приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ. Следовательно туда входят семьи военнослужащих из внутренне перемещенных лиц; ВПЛ, повторно переместившиеся из-за вооруженной агрессии РФ, и ВПЛ среди жителей соответствующей территориальной общины, осуществляющей обеспечение жилыми помещениями и из фонда, жилье которых было разрушено.

Расширение возможностей финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ вне их юрисдикции. ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.

Теперь ВПЛ могут стать на учет для получения жилья для временного проживания даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.

Оформление официального статуса переселенца

За оформлением статуса внутри перемещенного лица для всей семьи может обратиться один человек от имени всех. Раньше это требовалось от каждого. Нововведение распространяется исключительно на тех, кто обращается за помощью впервые.

Также период для физической идентификации получателей пенсий и соцвыплат в государственном Ощадбанке продлили с 31 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые стали на учет до 24 февраля прошлого года.

Напомним, с 1 января 2024 года для ряда украинцев возрастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что в Украине граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.