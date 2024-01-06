Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кабмін удосконалив порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО arrow

Кабмін удосконалив порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО

6 січня 2024 02:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Кабмін удосконалив порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО - що відомо
Ключ від будинку. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Урядовий портал.

Читайте також:

Які зміни внесено у порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО

Удосконалені зміни, зокрема, передбачають:

Нові категорії у переліку пріоритетності надання тимчасового житла ВПО. Відтак туди входять сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію РФ, та ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями і з фонду, житло яких було зруйноване.

Розширення можливостей фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

Відтепер ВПО можуть стати на облік для отримання житла для тимчасового проживання навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення. 

Оформлення офіційного статусу переселенця

За оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи для всієї родини може звернутися одна людина від імені всіх. Раніше це потрібно було кожного. Нововведення поширюється виключно на тих, хто звертається за допомогою уперше.

Також період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсій та соцвиплат в державному Ощадбанку продовжили з 31 грудня 2023-го до 31 березня 2024 року. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які стали на облік до 24 лютого минулого року.

Нагадаємо, із 1 січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що в Україні громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі