Кабмін удосконалив порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО - що відомо

Ключ від будинку. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Урядовий портал.

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Які зміни внесено у порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО

Удосконалені зміни, зокрема, передбачають:

Нові категорії у переліку пріоритетності надання тимчасового житла ВПО. Відтак туди входять сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію РФ, та ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями і з фонду, житло яких було зруйноване.

Розширення можливостей фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

Відтепер ВПО можуть стати на облік для отримання житла для тимчасового проживання навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.

Оформлення офіційного статусу переселенця

За оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи для всієї родини може звернутися одна людина від імені всіх. Раніше це потрібно було кожного. Нововведення поширюється виключно на тих, хто звертається за допомогою уперше.

Також період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсій та соцвиплат в державному Ощадбанку продовжили з 31 грудня 2023-го до 31 березня 2024 року. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які стали на облік до 24 лютого минулого року.

Нагадаємо, із 1 січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що в Україні громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.