Правительство Украины выступило против бронирования работников газовой отрасли, говорит Гончаренко

Мужчина в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК и СП

Во вторник, 7 января, Кабинет министров Украины отказался предоставлять операторам газораспределительных систем статус критических предприятий. Тем самым, правительство выступило против бронирования работников этой отрасли.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Гончаренко пояснил, что теперь ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла. В частности, риски масштабных аварий возрастают в разы.

"Еще одна "гениальная" идея нашего Кабмина. Кто объяснит украинцам, что будет, когда сети останутся без обслуживания? Кто будет реагировать на аварийные вызовы? А если российская атака — кто будет ликвидировать последствия?", — пишет нардеп.

Напомним, Алексей Гончаренко проинформировал в своем канале, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на его петицию относительно демобилизации военных после 18 месяцев службы на фронте. Однако нюанс кроется в том, что с момента подачи петиции и ответа прошло почти два года, и ее отклонили.

Также мы писали, что в феврале некоторых из забронированных украинцев могут мобилизовать. Как пояснил член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, 28 февраля все военнообязанные, кто имел бронирование, потеряют его. Дело в том, что получение новой брони будет зависеть от того, подпадает ли предприятие под соответствующие критерии.