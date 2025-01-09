Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Кабмин против брони для работников газовой отрасли, заявил нардеп arrow

Кабмин против брони для работников газовой отрасли, заявил нардеп

9 января 2025 02:38
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Правительство Украины выступило против бронирования работников газовой отрасли, говорит Гончаренко
Мужчина в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во вторник, 7 января, Кабинет министров Украины отказался предоставлять операторам газораспределительных систем статус критических предприятий. Тем самым, правительство выступило против бронирования работников этой отрасли.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Чем грозит отказ бронирования для работников газовой отрасли

Гончаренко пояснил, что теперь ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла. В частности, риски масштабных аварий возрастают в разы.

"Еще одна "гениальная" идея нашего Кабмина. Кто объяснит украинцам, что будет, когда сети останутся без обслуживания? Кто будет реагировать на аварийные вызовы? А если российская атака — кто будет ликвидировать последствия?", — пишет нардеп.

Напомним, Алексей Гончаренко проинформировал в своем канале, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на его петицию относительно демобилизации военных после 18 месяцев службы на фронте. Однако нюанс кроется в том, что с момента подачи петиции и ответа прошло почти два года, и ее отклонили.

Также мы писали, что в феврале некоторых из забронированных украинцев могут мобилизовать. Как пояснил член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, 28 февраля все военнообязанные, кто имел бронирование, потеряют его. Дело в том, что получение новой брони будет зависеть от того, подпадает ли предприятие под соответствующие критерии.

Кабинет министров Украина мобилизация правительство бронирование война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 В полку нужны начальники — новая вакансия в "Азов"

02:38 Кабмин против брони для работников газовой отрасли, заявил нардеп

02:30 Кого из мужчин могут задержать на улице в январе — объясняет ТЦК

02:09 В Сумах прогремели взрывы — что известно

01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Мужчина хотел переправить уклонистов в Молдову — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, является ли инвалидность причиной для отсрочки

01:15 Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

00:44 Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

00:30 В "Резерв+" не подтянуло данные ВВК — возможно ли бронирование

03:26 В полку нужны начальники — новая вакансия в "Азов"

02:38 Кабмин против брони для работников газовой отрасли, заявил нардеп

02:30 Кого из мужчин могут задержать на улице в январе — объясняет ТЦК

02:09 В Сумах прогремели взрывы — что известно

01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Мужчина хотел переправить уклонистов в Молдову — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, является ли инвалидность причиной для отсрочки

01:15 Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

00:44 Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

00:30 В "Резерв+" не подтянуло данные ВВК — возможно ли бронирование

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья