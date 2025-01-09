Уряд України виступив проти бронювання працівників газової галузі, каже Гончаренко

Чоловік у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК та СП

У вівторок, 7 січня, Кабінет міністрів України відмовився надавати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств. Тим самим, уряд виступив проти бронювання працівників цієї галузі.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Гончаренко пояснив, що тепер ТЕЦ, котельні, школи, лікарні, дитячий садки та житлові будинки можуть залишитися без тепла. Зокрема, ризики масштабних аварій зростають у рази.

"Ще одна "геніальна" ідея нашого Кабміну. Хто пояснить українцям, що буде, коли мережі залишаться без обслуговування? Хто буде реагувати на аварійні виклики? А якщо російська атака — хто буде ліквідовувати наслідки?", — пише нардеп.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко поінформував у своєму каналі, що президент України Володимир Зеленський відповів на його петицію щодо демобілізації військових після 18 місяців служби на фронті. Однак нюанс криється в тому, що з моменту подання петиції і відповіді пройшло майже два роки, і її відхилили.

Також ми писали, що у лютому деяких із заброньованих українців можуть мобілізувати. Як пояснив член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко, 28 лютого всі військовозобов'язані, хто мав бронювання, втратять його. Справа в тому, що отримання нової броні залежатиме від того, чи підпадає підприємство під відповідні критерії.