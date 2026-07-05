Изменили правила ведения войны на море: Сырский поздравил бойцов ВМС

Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Карина Приходько Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил военнослужащих Военно-морских сил с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что Украина была, есть и остается морским государством, а право на свободный выход к морю ежедневно отстаивают украинские военные моряки.

Об этом сообщает Новии.LIVE со ссылкой на Александра Сырского.

Обращение Сырского к бойцам в День ВМС

Сырский отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия пыталась уничтожить украинский флот, лишить государство выхода к морю и установить контроль над Черным морем. Однако благодаря мужеству личного состава ВМС, профессиональным действиям командиров, поддержке Сил обороны и применению современных технологий эти планы удалось сорвать.

"Украинские Военно-морские силы выстояли и изменили саму философию современной войны на море. Интеграция морских беспилотных систем, высокоточного вооружения, современной разведки, средств поражения и межвидового взаимодействия доказала всему миру, что преимущество определяется не количеством кораблей, а современными технологиями, скоростью принятия решений и способностью действовать нестандартно", — сказал главнокомандующий.

Он напомнил о важнейших достижениях украинских военных моряков, среди которых уничтожение флагмана российского флота — крейсера "Москва", освобождение Острова Змеиный, успешное применение морских беспилотных систем, поражение кораблей и военной инфраструктуры противника, а также восстановление безопасного гражданского судоходства в Чёрном море.

По словам генерала, сегодня ВМС Украины представляют собой высокотехнологичную боевую систему, в которой надводные силы, морская пехота, береговая оборона, морская авиация, подразделения беспилотных систем, силы специального назначения и обеспечения действуют как единый механизм. Именно такое взаимодействие позволяет эффективно уничтожать врага и формировать новые стандарты современной морской войны.

"Склоняем головы перед памятью военнослужащих Военно-морских сил, отдавших жизнь за Украину. Благодарю каждого военного моряка за профессионализм, мужество, стойкость и преданность Украине", — подытожил Александр Сырский.

Как писали Новини.LIVE, ранее с Днем Военно-Морских Сил поздравил бойцов Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что подвиги ВМС Украины в войне против России уже стали историческими.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Россия утратила контроль над Черным морем. По его словам, украинские ВМС совместно с другими подразделениями выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.