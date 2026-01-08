В Украине в школах продлят каникулы — детали от Свириденко

Из-за погодных условий в школах продлят каникулы — Свириденко
В украинских школах продлят каникулы или перейдут на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий. Правительство уже приняло соответствующие решения.
Об этом информирует премьер Украины Юлия Свириденко в Telegram в четверг, 8 января.
В украинских школах продлят каникулы — что известно
Итак, из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха правительством приняты соответствующие решения.
По словам премьера, МОН вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопрос о..:
- временного прекращения образовательного процесса в очном формате;
- перехода на дистанционное обучение или продолжения зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.
Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального предвысшего и высшего образования.
Свириденко отметила, что решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.
Изменения в работе учреждений и предприятий из-за ухудшения погоды
Областным и Киевской городской военным администрациям вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовано на период осложнения погодных условий проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.
Премьер отметила, что эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения.
Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий.
"Наш приоритет — безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем", — резюмировала Свириденко.
Ранее премьер предупреждала о возможных перебоях со светом из-за непогоды в Украине.
В свою очередь синоптик сообщила, когда в Украину придут морозы до -23.
