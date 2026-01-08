Відео
Головна Новини дня Через погодні умови в школах продовжать канікули — Свириденко

Через погодні умови в школах продовжать канікули — Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 21:25
В Україні в школах продовжать канікули — деталі від Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

В українських школах продовжать канікули або перейдуть на дистанційне навчання через погіршення погодних умов. Уряд вже ухвалив відповідні рішення.

Про це інформує прем'єрка України Юлія Свириденко у Telegram у четвер, 8 січня.

Читайте також:

В українських школах продовжать канікули — що відомо

Отже, через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом ухвалено відповідні рішення.

За словами прем'єрки, МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

  • тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;
  • переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Мовиться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

Свириденко зазначила, що рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.

Зміни у роботі установ і підприємств через погіршення погоди

Обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Прем'єрка зауважила, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень.

"Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", — резюмувала Свириденко.

В Україні в школах продовжать канікули
Скриншот повідомлення Свириденко/Facebook

Раніше прем'єрка попереджала про можливі перебої зі світлом через негоду в Україні.

Своєю чергою синоптик повідомила, коли в Україну прийдуть морози до -23.

школи навчання зима канікули Юлія Свириденко погода в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
