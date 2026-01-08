В Україні в школах продовжать канікули — деталі від Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

В українських школах продовжать канікули або перейдуть на дистанційне навчання через погіршення погодних умов. Уряд вже ухвалив відповідні рішення.

Про це інформує прем'єрка України Юлія Свириденко у Telegram у четвер, 8 січня.

В українських школах продовжать канікули — що відомо

Отже, через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом ухвалено відповідні рішення.

За словами прем'єрки, МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;

переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Мовиться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

Свириденко зазначила, що рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.

Зміни у роботі установ і підприємств через погіршення погоди

Обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Прем'єрка зауважила, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень.

"Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", — резюмувала Свириденко.

Скриншот повідомлення Свириденко/Facebook

