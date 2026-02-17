Видео
Україна
Из-за атаки на Сумщину погибла женщина — есть пострадавшие

Из-за атаки на Сумщину погибла женщина — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 12:50
Обстрел Сумщины 17 февраля — есть погибшая и пострадавшие
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Украины

Россияне в очередной раз ударили по Сумской области. В результате атаки погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Сумской области

"Из-за российской атаки в Сумской области погибла женщина: спасатели деблокировали ее тело из-под завалов разрушенного дома", — сообщили в ГСЧС.

Известно о еще шести пострадавших в результате российской атаки. Среди них — двое детей.

Наслідки обстрілу Сумщини 17 лютого
Пожар в доме. Фото: ГСЧС Украины

Кроме того, известно об ударе по жилому сектору в Кириковской общине Ахтырского района. Из-за обстрела возник пожар.

"Пожарные ликвидировали все очаги горения", — добавляют в ГСЧС.

Наслідки обстрілу Сумщини 17 лютого
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Одессу. Очевидцы поделились подробностями о пережитой ночи.

Также мы рассказывали о том, сколько ракет у беспилотников ПВО сбила прошлой ночью над Украиной.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
