Обстрел Сумщины 17 февраля — есть погибшая и пострадавшие

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Украины

Россияне в очередной раз ударили по Сумской области. В результате атаки погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Сумской области

"Из-за российской атаки в Сумской области погибла женщина: спасатели деблокировали ее тело из-под завалов разрушенного дома", — сообщили в ГСЧС.

Известно о еще шести пострадавших в результате российской атаки. Среди них — двое детей.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Украины

Кроме того, известно об ударе по жилому сектору в Кириковской общине Ахтырского района. Из-за обстрела возник пожар.

"Пожарные ликвидировали все очаги горения", — добавляют в ГСЧС.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Украины

