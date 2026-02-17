Обстрел Сумщины 17 февраля — есть погибшая и пострадавшие

Из-за атаки на Сумщину погибла женщина — есть пострадавшие
Россияне в очередной раз ударили по Сумской области. В результате атаки погибла женщина, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Сумской области
"Из-за российской атаки в Сумской области погибла женщина: спасатели деблокировали ее тело из-под завалов разрушенного дома", — сообщили в ГСЧС.
Известно о еще шести пострадавших в результате российской атаки. Среди них — двое детей.
Кроме того, известно об ударе по жилому сектору в Кириковской общине Ахтырского района. Из-за обстрела возник пожар.
"Пожарные ликвидировали все очаги горения", — добавляют в ГСЧС.
