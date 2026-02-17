Обстріл Сумщини 17 лютого — є загибла та постраждалі

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС України

Росіяни вкотре вдарили по Сумській області. Внаслідок атаки загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сумщини

"Через російську атаку на Сумщині загинула жінка: рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку", — повідомили в ДСНС.

Відомо про ще шістьох постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них — двоє дітей.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС України

Крім того, відомо про удар по житловому сектору у Кириківській громаді Охтирського району. Через обстріл виникла пожежа.

"Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння", — додають в ДСНС.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС України

