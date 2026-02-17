Відео
Головна Новини дня Через чергову атаку на Сумщину загинула жінка — є постраждалі

Через чергову атаку на Сумщину загинула жінка — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 12:50
Обстріл Сумщини 17 лютого — є загибла та постраждалі
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС України

Росіяни вкотре вдарили по Сумській області. Внаслідок атаки загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.



Наслідки обстрілу Сумщини

"Через російську атаку на Сумщині загинула жінка: рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку", — повідомили в ДСНС.

Відомо про ще шістьох постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них — двоє дітей.

Наслідки обстрілу Сумщини 17 лютого
Пожежа в будинку. Фото: ДСНС України

Крім того, відомо про удар по житловому сектору у Кириківській громаді Охтирського району. Через обстріл виникла пожежа.

"Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння", — додають в ДСНС.

Наслідки обстрілу Сумщини 17 лютого
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Одесу. Очевидці поділилися подробицями про пережиту ніч.

Також ми розповідали про те, скільки ракет у безпілотників ППО збила минулої ночі над Україною.

Сумська область обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
