Обстріл Сумщини 17 лютого — є загибла та постраждалі

Через чергову атаку на Сумщину загинула жінка — є постраждалі
Росіяни вкотре вдарили по Сумській області. Внаслідок атаки загинула жінка, є постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС України у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Сумщини
"Через російську атаку на Сумщині загинула жінка: рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку", — повідомили в ДСНС.
Відомо про ще шістьох постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них — двоє дітей.
Крім того, відомо про удар по житловому сектору у Кириківській громаді Охтирського району. Через обстріл виникла пожежа.
"Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння", — додають в ДСНС.
