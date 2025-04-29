Эвакуация из Сирии — разведчики вернули в Украину женщину и двух детей

Эвакуированная украинка. Фото: ГУР

С территории закрытого лагеря Родж на северо-востоке Сирии удалось вывезти украинку и ее двоих детей. Женщина там удерживалась более шести лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР) во вторник, 29 апреля.

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Детали освобождения

По данным ГУР, спасенная женщина была последней гражданкой Украины, которая более шести лет содержалась в лагере под контролем курдских сил, фактически как пленница. Сейчас она с детьми находится на территории Украины, где их встретили родные.

Всего в лагере Родж ранее находились 89 граждан Украины, большинство из них — женщины, в том числе жительницы временно оккупированного Крыма. В разное время они попали в Сирию в поисках лучшей жизни, но оказались в условиях, которые угрожали их здоровью и безопасности.

"Гражданки, которых удалось успешно эвакуировать из сирийского лагеря, в основном жалеют, что когда-то решили покинуть родную Украину", — говорится в сообщении.

Женщина с детьми возвращается в Украину. Фото: ГУР

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х добавил, что в целом Украина эвакуировала из лагеря Родж 14 женщин и 41 ребенка, завершив окончательную эвакуацию всех граждан Украины, которые обратились с просьбой о выезде.

"Защита прав наших граждан за рубежом остается нашим главным приоритетом. Украина не оставляет своих граждан. Мы благодарны нашим коллегам из разведки Министерства обороны Украины за эту успешную совместную операцию", — подчеркнул глава МИД.

Украинку освободили из лагеря в Сирии. Фото: МИД

Напомним, Сирия решила налаживать стратегическое партнерство с Украиной. Страны будут сотрудничать на политическом, экономическом и социальном уровнях.

А 30 декабря 2024 года министр иностранных дел Андрей Сибига совершил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.