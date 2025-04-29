Евакуація із Сирії — розвідники повернули в Україну жінку та двох дітей

Евакуйована українка. Фото: ГУР

З території закритого табору Родж на північному сході Сирії вдалося вивезти українку та її двох дітей. Жінка там утримувалась понад шість років.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України (ГУР) у вівторок, 29 квітня.

Реклама

Читайте також:

Деталі звільнення

За даними ГУР, врятована жінка була останньою громадянкою України, яка понад шість років утримувалася в таборі під контролем курдських сил, фактично як полонянка. Наразі вона з дітьми перебуває на території України, де їх зустріли рідні.

Загалом у таборі Родж раніше перебували 89 громадян України, більшість із них — жінки, зокрема мешканки тимчасово окупованого Криму. У різний час вони потрапили до Сирії у пошуках кращого життя, але опинилися в умовах, які загрожували їхньому здоров’ю та безпеці.

"Громадянки, яких вдалось успішно евакуювати з сирійського табору, здебільшого шкодують, що колись вирішили покинути рідну Україну", — йдеться у повідомленні.

Жінка з дітьми повертається в Україну. Фото: ГУР

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х додав, що загалом Україна евакуювала з табору Родж 14 жінок та 41 дитину, завершивши остаточну евакуацію всіх громадян України, які звернулися з проханням про виїзд.

"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх громадян позаду. Ми вдячні нашим колегам з розвідки Міністерства оборони України за цю успішну спільну операцію", — наголосив очільник МЗС.

Українку звільнили із табору у Сирії. Фото: МЗС

Нагадаємо, Сирія вирішила налагоджувати стратегічне партнерство з Україною. Країни будуть співпрацювати на політичному, економічному та соціальному рівнях.

А 30 грудня 2024 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснив робочий візит до столиці Сирії Дамаску. В рамках поїздки він підняв український прапор над консульством.