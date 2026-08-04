Иво Бобул рассказал об успехе выступления на UkrFest в Риге

Иво Бобул. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

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Украинский певец Иво Бобул поделился впечатлениями от выступления в Риге и поблагодарил Латвию за отношение к Украине. Артист отметил, что был поражен атмосферой фестиваля и поддержкой зрителей.

Об этом он заявил во время фестиваля UkrFest в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Певец рассказал о теплом приеме в Риге и поддержке поклонников

Украинский певец Иво Бобул рассказал о своих впечатлениях от выступления на фестивале UkrFest в Риге. Артист отметил, что давно не бывал в Латвии — около 30 лет, и был рад снова вернуться в эту страну.

Бобул поблагодарил организатора фестиваля Василия Суховерского за возможность провести такой масштабный концерт. По словам певца, подготовка мероприятия требует больших усилий, а сама атмосфера на фестивале его приятно удивила.

"Я давно здесь не был, лет 30. Теперь я здесь благодаря организатору этого UkrFest. Собралось очень много людей. Хочу от всего сердца поблагодарить Василия Суховерского. Чтобы организовать такой концерт, нужно приложить много сил", — сказал артист.

Певец также отметил поддержку зрителей, которые во время концерта пели его песни вместе с ним. Бобул назвал это большим успехом и признался, что был в восторге от публики.

"Сама публика, которая пришла сюда, — я просто в восторге от нее", — отметил он.

Отдельно Иво Бобул поблагодарил Латвию за поддержку Украины и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

"Я хотел поблагодарить Латвию за то, что она сделала такой жест. За отношение к Украине, за то, как она относится к украинскому народу. Я склоняюсь перед Латвией, и перед президентом, и перед людьми, которые помогают украинцам, которые приютили их, дали работу и кусок хлеба", — подчеркнул певец.

Артист также добавил, что ему очень понравилась Рига и теплый прием, который он получил от украинской общины и местных жителей.

Новини.LIVE сообщали, что в Риге, столице Латвии, прошел масштабный украинский фестиваль UKRFEST, который объединил украинцев из разных уголков мира. Мероприятие стало местом встречи украинской общины, популяризации культуры и сбора поддержки для военных.

Новини.LIVE писали, что недавно прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. На нем польский певец Михал Шпак, представлявший свою страну на "Евровидении-2016", рассказал о теплых отношениях с украинской артисткой Джамалой и поддержал Украину. Он пожелал украинскому народу свободы, мира и любви.