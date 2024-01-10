Юсов назвал количество украинцев, которых Россия держит в плену

Представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов. Фото: armyinform.com.ua

Россия удерживает три тысячи гражданских украинцев в плену. Руководство государства работает над возвращением граждан в Украину и ожидает положительного результата.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

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Представитель ГУР подчеркнул, что Украина пытается сделать все необходимое, чтобы вернуть своих граждан, которые сейчас находятся в российском плену. По его словам, обмены — это единственный метод.

"Сам факт разговора обмена гражданских — это какая-то пиратская и террористическая практика из средневековья. Это означало бы, что Украина должна осуществить рейд в Брянскую область, захватить там несколько районов гражданского населения и затем там делать массовые обмены", — отметил Юсов.

Также он добавил, что в отличие от РФ, Украина не планирует брать в плен гражданских граждан России.

"Поэтому да, вся информация собирается под видом правоохранительной деятельности так называемой, контртеррористических мер, фильтрационных мер. На самом деле происходят массовые репрессии местного населения на оккупированных территориях", — отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что целью оккупационных властей РФ часто является коррупционная составляющая, желание завладеть чужим имуществом, автомобилем, недвижимостью или землей.

"Люди действительно оказываются в неволе. Иногда без какого-либо правового статуса. И это все военные преступления, информация по ним собирается, фиксируется и обычно берется в работу", — подчеркнул Юсов.

Напомним, бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Добавим, на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.