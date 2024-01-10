Юсов назвав кількість українців, яких Росія тримає у полоні

Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов. Фото: armyinform.com.ua

Росія утримує три тисячі цивільних українців у полоні. Керівництво держави працює над поверненням громадян до України та очікує на позитивний результат.

Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов.

Читайте також:

Цивільні українці в полоні РФ

Представник ГУР підкреслив, що Україна намагається зробити все необхідне аби повернути своїх громадян, які зараз перебувають в російському полоні. За його словами, обміни — це єдиний метод.

"Сам факт розмови обміну цивільних — це якась піратська та терористична практика із середньовіччя. Це означало б, що Україна мала б здійснити рейд в Брянську область, захопити там кілька районів цивільного населення і потім там робити масові обміни", — зазначив Юсов.

Також він додав, що на відміну від РФ Україна не планує брати в полон цивільних громадян Росії.

"Тому так, вся інформація збирається під виглядом правоохоронної діяльності так званої, контртерористичних заходів, фільтраційних заходів. Насправді відбуваються масові репресії місцевого населення на окупованих територіях", — зауважив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що метою окупаційної влади РФ часто є корупційна складова, бажання заволодіти чужим майном, автомобілем, нерухомістю чи землею.

"Люди справді опиняються в неволі. Іноді без будь-якого правового статусу. І це все воєнні злочини, інформація по них збирається, фіксується і, звичайно, береться в роботу", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, бійцям Збройних сил України вдалося взяти в полон 30 російських солдатів на Таврійському напрямку. Також українські воїни знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Додамо, на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.