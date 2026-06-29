Возвращение из СЗЧ — кому поможет новый механизм

Военнослужащий. Фото: "Цензор"

Новый механизм добровольного возвращения из СОЧ работает. Он в первую очередь рассчитан на тех военнослужащих, которые покинули часть по личным обстоятельствам или из-за конфликтов на службе, но готовы вернуться к исполнению своих обязанностей.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ НААУ Ярослав Куц.

Кому из военных поможет механизм возвращения из СЗЧ

"Он действительно сработает для тех добросовестных военнослужащих, которые ушли в СЗЧ вынужденно. Мы же с вами не должны исключать парадигму правовых отношений между военнослужащими и воинской частью... огромное количество СЗЧ... это те люди, которые не смогли наладить нормальную коммуникацию с руководством воинских частей, и те, кто не успел на рождение дочери или сына, или не успел вовремя уйти в отпуск и так далее", — сказал юрист.

Адвокат пояснил, что после подачи электронного рапорта через приложение "Армия+" военнослужащий получает статус лица, возвращающегося на службу, а в течение семи дней ему назначают воинскую часть для прибытия.

"Снимается административная ответственность и предоставляется возможность продолжить прохождение военной службы", — добавил Ярослав Куц.

Читайте также:

В то же время он обратил внимание, что сложнее остается ситуация для тех, в отношении кого уже возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве. Юрист выразил надежду, что суды в случае возвращения человека на службу будут не просто учитывать это смягчающее обстоятельство, а полностью закрывать уголовное дело.

Также юрист добавил, что после возвращения военнослужащему могут задать вопросы о полученном имуществе, а восстановление денежного обеспечения, вероятно, будет происходить после назначения на должность в новой или прежней воинской части.

Как сообщали Новини.LIVE, срок условного осуждения после отпуска начинает отсчитываться с того момента, когда военнослужащий должен был явиться в подразделение, но не явился.

Также мы писали, что важно знать о СЗЧ во время условного срока.