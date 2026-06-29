Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Юрист объяснил, кому поможет новый механизм возвращения из СОЧ

Юрист объяснил, кому поможет новый механизм возвращения из СОЧ

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 02:22
Возвращение из СЗЧ — кому поможет новый механизм
Военнослужащий. Фото: "Цензор"

Новый механизм добровольного возвращения из СОЧ работает. Он в первую очередь рассчитан на тех военнослужащих, которые покинули часть по личным обстоятельствам или из-за конфликтов на службе, но готовы вернуться к исполнению своих обязанностей.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ НААУ Ярослав Куц.

Кому из военных поможет механизм возвращения из СЗЧ

"Он действительно сработает для тех добросовестных военнослужащих, которые ушли в СЗЧ вынужденно. Мы же с вами не должны исключать парадигму правовых отношений между военнослужащими и воинской частью... огромное количество СЗЧ... это те люди, которые не смогли наладить нормальную коммуникацию с руководством воинских частей, и те, кто не успел на рождение дочери или сына, или не успел вовремя уйти в отпуск и так далее", — сказал юрист.

Адвокат пояснил, что после подачи электронного рапорта через приложение "Армия+" военнослужащий получает статус лица, возвращающегося на службу, а в течение семи дней ему назначают воинскую часть для прибытия.

"Снимается административная ответственность и предоставляется возможность продолжить прохождение военной службы", — добавил Ярослав Куц.

Читайте также:

В то же время он обратил внимание, что сложнее остается ситуация для тех, в отношении кого уже возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве. Юрист выразил надежду, что суды в случае возвращения человека на службу будут не просто учитывать это смягчающее обстоятельство, а полностью закрывать уголовное дело.

Также юрист добавил, что после возвращения военнослужащему могут задать вопросы о полученном имуществе, а восстановление денежного обеспечения, вероятно, будет происходить после назначения на должность в новой или прежней воинской части.

Как сообщали Новини.LIVE, срок условного осуждения после отпуска начинает отсчитываться с того момента, когда военнослужащий должен был явиться в подразделение, но не явился.

Также мы писали, что важно знать о СЗЧ во время условного срока.

СОЧ военная служба эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации