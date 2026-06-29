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Головна Новини дня Юрист пояснив, кому допоможе новий механізм повернення із СЗЧ

Юрист пояснив, кому допоможе новий механізм повернення із СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 02:22
Повернення із СЗЧ - кому допоможе новий механізм
Військовослужбовець. Фото: "Цензор"

Новий механізм добровільного повернення із СЗЧ працює. Він насамперед розрахований на тих військовослужбовців, які залишили частину через особисті обставини або конфлікти в службі, але готові повернутися до виконання обов’язків.

Про це в ефірі День.LIVE член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ НААУ Ярослав Куц.

Для кого з військових допоможе механізм повернення із СЗЧ

"Воно дійсно спрацює для тих добросовісних військовослужбовців, які пішли в СЗЧ вимушено. Ми ж маємо з вами не виключати парадигму правових відносин військовослужбовців і військової частини... величезна кількість СЗЧ... це ті люди, які не змогли знайти нормальної комунікації з керівництвом військових частин і ті, які не потрапили на народження доньки чи сина, чи не потрапили вчасно відпустку і так далі", — сказав юрист.

Адвокат пояснив, що після подання електронного рапорту через застосунок "Армія+" військовий отримує статус особи, яка повертається до служби, а протягом семи днів йому визначають військову частину для прибуття.

"Знімається адміністративна відповідальність і дається можливість продовжити проходження військової служби", — додав Ярослав Куц.

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Водночас він звернув увагу, що складнішою залишається ситуація для тих, щодо кого вже відкрито кримінальне провадження за статтею про дезертирство. Юрист висловив сподівання, що суди у разі повернення людини на службу — будуть не просто враховувати це пом'якшувальну обставину, а повністю будуть скасовувати кримінальну справу.

Також юрист додав, що після повернення військовослужбовцю можуть поставити питання щодо отриманого майна, а відновлення грошового забезпечення, ймовірно, відбуватиметься після призначення на посаду в новій або попередній військовій частині.

Як повідомляли Новини.LIVE, СЗЧ після відпустки починає рахуватись з того моменту, коли військовий спав з'явитися у підрозділ і не з'явився.

Також ми писали, що важливо знати про СЗЧ під час умовного терміну.

СЗЧ військова служба ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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