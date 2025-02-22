Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической

Юлия Тимошенко. Фото: КиївВлада

Известный украинский политик Юлия Тимошенко приняла участие в форуме OpenUkraine. Во время этого мероприятия она продемонстрировала присутствующим свою новую прическу.

В новом имидже политика сфотографировал корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 21 февраля.

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Во время форума OpenUkraine Тимошенко пообщалась с госпожой послом Канады Натальей Цмоць. Также ее заметили в других локациях форума, в частности в зрительном зале во время выступления других спикеров.

Юлия Тимошенко на форуме OpenUkraine. Фото: Новини.LIVE

Юлия Тимошенко с новой прической. Фото: Новини.LIVE

Юлия Тимошенко с послом Канады Натальей Цмоць. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что смена прически, возможно, произошла не просто так. Обычно Тимошенко меняет имидж перед важными историческими событиями.

Ранее мы писали, что дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец Мария решила сменить свой имидж. Девушка похвасталась новым цветом волос.

Напомним также, что актриса Наталка Денисенко ошеломила откровенной фотосессией без нижнего белья.