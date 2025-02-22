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Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической — фото

22 февраля 2025 00:06
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической
Юлия Тимошенко. Фото: КиївВлада
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Известный украинский политик Юлия Тимошенко приняла участие в форуме OpenUkraine. Во время этого мероприятия она продемонстрировала присутствующим свою новую прическу.

В новом имидже политика сфотографировал корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 21 февраля.

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Новая прическа Юлии Тимошенко

Во время форума OpenUkraine Тимошенко пообщалась с госпожой послом Канады Натальей Цмоць. Также ее заметили в других локациях форума, в частности в зрительном зале во время выступления других спикеров.

Тимошенко
Юлия Тимошенко на форуме OpenUkraine. Фото: Новини.LIVE
Тимошенко
Юлия Тимошенко с новой прической. Фото: Новини.LIVE
тимошенко
Юлия Тимошенко с послом Канады Натальей Цмоць. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что смена прически, возможно, произошла не просто так. Обычно Тимошенко меняет имидж перед важными историческими событиями.

Ранее мы писали, что дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец Мария решила сменить свой имидж. Девушка похвасталась новым цветом волос.

Напомним также, что актриса Наталка Денисенко ошеломила откровенной фотосессией без нижнего белья.

Юлия Тимошенко Киев мода культура стиль
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