Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической — фото
Известный украинский политик Юлия Тимошенко приняла участие в форуме OpenUkraine. Во время этого мероприятия она продемонстрировала присутствующим свою новую прическу.
В новом имидже политика сфотографировал корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 21 февраля.
Новая прическа Юлии Тимошенко
Во время форума OpenUkraine Тимошенко пообщалась с госпожой послом Канады Натальей Цмоць. Также ее заметили в других локациях форума, в частности в зрительном зале во время выступления других спикеров.
Стоит отметить, что смена прически, возможно, произошла не просто так. Обычно Тимошенко меняет имидж перед важными историческими событиями.
Ранее мы писали, что дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец Мария решила сменить свой имидж. Девушка похвасталась новым цветом волос.
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