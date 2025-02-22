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Юлія Тимошенко з'явилася на публіці з новою зачіскою — фото

22 лютого 2025 00:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Юлія Тимошенко з'явилася на публіці з новою зачіскою
Юлія Тимошенко. Фото: КиївВлада
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Відома українська політикиня Юлія Тимошенко взяла участь у форумі OpenUkraine. Під час цього заходу вона продемонструвала присутнім свою нову зачіску.

У новому іміджі політикиню сфотографував кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.

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Під час форуму OpenUkraine Тимошенко поспілкувалася з пані послом Канади Наталкою Цмоць. Також її помітили в інших локаціях форуму, зокрема у глядацькому залі під час виступу інших спікерів.

Тимошенко
Юлія Тимошенко на форумі OpenUkraine. Фото: Новини.LIVE
Тимошенко
Юлія Тимошенко з новою зачіскою. Фото: Новини.LIVE
тимошенко
Юлія Тимошенко з послом Канади Наталкою Цмоць. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що зміна зачіски, можливо, сталася не просто так. Зазвичай Тимошенко міняє імідж перед важливими історичними подіями.

Раніше ми писали, що донька телеведучої та акторки Олени Кравець Марія вирішила змінити свій імідж. Дівчина похизувалася новим кольором волосся.

Нагадаємо також, що акторка Наталка Денисенко приголомшила відвертою фотосесією без спіднього.

Юлія Тимошенко Київ мода культура стиль
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