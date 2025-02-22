Юлія Тимошенко з'явилася на публіці з новою зачіскою — фото
Відома українська політикиня Юлія Тимошенко взяла участь у форумі OpenUkraine. Під час цього заходу вона продемонструвала присутнім свою нову зачіску.
У новому іміджі політикиню сфотографував кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.
Нова зачіска Юлії Тимошенко
Під час форуму OpenUkraine Тимошенко поспілкувалася з пані послом Канади Наталкою Цмоць. Також її помітили в інших локаціях форуму, зокрема у глядацькому залі під час виступу інших спікерів.
Варто зазначити, що зміна зачіски, можливо, сталася не просто так. Зазвичай Тимошенко міняє імідж перед важливими історичними подіями.
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