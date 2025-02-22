Юлія Тимошенко з'явилася на публіці з новою зачіскою

Юлія Тимошенко. Фото: КиївВлада

Відома українська політикиня Юлія Тимошенко взяла участь у форумі OpenUkraine. Під час цього заходу вона продемонструвала присутнім свою нову зачіску.

У новому іміджі політикиню сфотографував кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.

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Під час форуму OpenUkraine Тимошенко поспілкувалася з пані послом Канади Наталкою Цмоць. Також її помітили в інших локаціях форуму, зокрема у глядацькому залі під час виступу інших спікерів.

Юлія Тимошенко на форумі OpenUkraine. Фото: Новини.LIVE

Юлія Тимошенко з новою зачіскою. Фото: Новини.LIVE

Юлія Тимошенко з послом Канади Наталкою Цмоць. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що зміна зачіски, можливо, сталася не просто так. Зазвичай Тимошенко міняє імідж перед важливими історичними подіями.

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