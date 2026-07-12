Юлия Свириденко займет новую должность: что о ней известно

Юлия Свириденко. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 июля, предложил Юлии Свириденко возглавить новое направление. Она занимает должность премьер-министра с 17 июля 2025 года.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Юлии Свириденко.

Юлия Свириденко — биография

Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье государственных служащих. Ее отец работал в местном отделении Антимонопольного комитета Украины, а мать была сотрудницей областного совета.

Выступление Юлии Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В 2008 году она с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, получив степень магистра по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". В том же году продолжила образование, поступив в аспирантуру этого же университета по направлению "Экономика и управление национальным хозяйством".

Свою профессиональную деятельность начала в частном секторе в качестве экономиста и специалиста по финансовому контролю. Важным этапом стал 2011 год, когда ее назначили главой постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китай).

Впоследствии работала на руководящих должностях в украинско-испанском предприятии "Сидко Украина" (переработка органической продукции, производство кормов).

Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В 2015 году вернулась на государственную службу в качестве советника, а впоследствии — руководителя Департамента экономического развития Черниговской ОГА.

В 2018 году заняла должность первого заместителя председателя Черниговской ОГА, а с июля по ноябрь 2018 года временно исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

В период с сентября 2019 по декабрь 2020 года работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства — сначала в качестве заместителя министра, а с июля 2020 года — в качестве первого заместителя.

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

С 22 декабря 2020 года — заместитель главы Офиса Президента Украины.

А 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины.

С 27 июня 2025 года — заместитель председателя Совета по вопросам поддержки предпринимательства, консультативно-совещательного органа при президенте.

14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Свириденко на должность главы правительства. А 17 июля 2025 года Верховная Рада Украины 262 голосами "за" поддержала ее назначение, после чего был сформирован новый состав Кабинета Министров Украины.

Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Среди наград Юлии Свириденко — почетная грамота Кабинета Министров Украины, которую она получила в 2020 году. В 2023 году ее включили в список Time 100 Next как одну из четырёх украинок, отмеченных среди новых лидеров, влияющих на мир. А уже в 2025 году она заняла третье место в категории "Политики" рейтинга "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров в рамках корректировки политического курса государства. В этом контексте он предложил Свириденко возглавить новое направление.

А по информации народного депутата Ярослава Железняка, Свириденко может стать послом Украины в США. Кроме того, он развеял слухи о том, что в Кабмине произошел скандал.