Юлия Свириденко встретилась с Дональдом Туском: обсуждали вопросы сотрудничества

Встреча Юлии Свириденко с Дональдом Туском 25 июня 2026 года. Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В четверг, 25 июня, глава украинского правительства Юлия Свириденко встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политики обсудили сотрудничество в энергетической сфере и реализацию совместных проектов. Также речь шла о взаимодействии между украинским Нафтогазом и польской компанией Orlen.

О результатах переговоров сообщила премьер-министр Украины, передает Новини.LIVE.

Встреча премьер-министров Украины и Польши

Юлия Свириденко отметила, что Конференция по восстановлению Украины проходит результативно. По ее мнению, польский бизнес заинтересован в восстановлении и развитии Украины и готов присоединиться к этому процессу.



"У Украины и Польши сегодня много общих тем, общих вызовов и общих интересов. Мы работаем вместе над конструктивными решениями и дальнейшим укреплением нашего стратегического партнерства", — подытожила глава украинского правительства.

Юлия Свириденко 25 июня 2026 года в Гданьске. Фото: Юлия Свириденко/Telegram



Ранее Новини.LIVE сообщал, что 25 июня премьер-министр Юлия Свириденко прибыла в Гданьск. Глава правительства возглавила украинскую делегацию на Конференции по вопросам восстановления Украины. Мероприятие продлится два дня. В планах украинской стороны — подписание новых энергетических соглашений и привлечение инвестиций в оборонный сектор.



Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка писал, что Юлия Свириденко заявила о дефиците финансирования армии. Речь идет о примерно 150 миллиардах долларов. Если же реформировать систему оплаты труда военнослужащих, понадобится еще 120 миллиардов долларов.