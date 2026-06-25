Юлия Свириденко прибыла в Гданьск на конференцию

Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Гданьске в четверг, 25 июня, стартовала Конференция по вопросам восстановления Украины, где вместо ожидаемого визита Владимира Зеленского национальную делегацию возглавила уже прибывшая на событие премьер-министр Юлия Свириденко. Украинская сторона рассчитывает подписать новые энергетические соглашения и привлечь инвестиции в оборонный сектор во время двухдневного мероприятия 25-26 июня.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

В Польше в Гданьске начинается Конференция по вопросам восстановления Украины

Двухдневная Конференция по восстановлению Украины (URC-2026) начинается в польском городе Гданьск. Представлять государство на международной площадке 25 и 26 июня будет большая правительственная команда, руководство которой взяла на себя премьер-министр Юлия Свириденко . Сначала предполагалось, что в Польшу на мероприятие приедет президент Владимир Зеленский.

Планируемая программа конференции охватывает много мероприятий разного уровня. Главный фокус украинской команды сосредоточен на практических результатах. Киев стремится наладить конструктивное и взаимовыгодное партнерство, которое будет способствовать экономическому развитию, общей безопасности в Европе и долгосрочному процветанию.

"Перед нашей командой стоит четкая задача - добиться конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами", — отмечала ранее в своем сообщении Юлия Свириденко.

Отдельным приоритетом чиновник назвала энергетический сектор. По словам премьер-министра, во время работы URC-2026 украинская сторона ожидает подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, которые должны напрямую повлиять на укрепление украинской энергетики.

Также на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске прибыл и вице-премьер Алексей Кулеба.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что в польском Гданьске 25-26 июня проходит большая конференция, посвященная восстановлению Украины. Эта мера началась в довольно сложный момент, ведь в последнее время между Киевом и Варшавой ощутимо возросло политическое напряжение. Последним поводом для ссор стал громкий исторический скандал из-за того, что одному из украинских военных подразделений присвоили имя "Героев УПА", что очень возмутило польскую сторону.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что, несмотря на все эти образы, польская поддержка остается непоколебимой и Варшава не собирается отказываться от сотрудничества с Украиной.

Такой трезвый подход поддерживают и другие известные польские деятели. Бывший президент Польши Александр Квасневский призвал политиков прекратить спорить о прошлом и обратить внимание на то, как страны помогают друг другу сейчас. Он напомнил очень простой факт, что сегодняшняя успешная экономика Польши во многом держится на работе украинцев.