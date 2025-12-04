Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Итоги года от Spotify — какие песни украинцы слушали чаще всего

Итоги года от Spotify — какие песни украинцы слушали чаще всего

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 23:04
Музыкальные итоги Spotify за 2025 год в Украине
Девушка в наушниках слушает музыку. Иллюстративное фото: Freepik

Spotify обнародовал итоги года — Wrapped 2025, представив рейтинги самых популярных исполнителей и песен. Среди украинских исполнителей первенство получили — "Смарагдове небо" Drevo и "Врубай" Parfeniuk.

Об этом информирует Spotify Newsroom.

Реклама
Читайте также:

Музыкальные итоги 2025 года от Spotify

По данным стриминговой платформы, самым популярным исполнителем года в мире стал пуэрто-риканский артист Bad Bunny, который собрал более 19,8 миллиарда прослушиваний.

Его альбом Debí Tirar Más Fotos, вдохновленный музыкальным наследием Пуэрто-Рико, также стал самым популярным альбомом года. А вот самой популярной песней года стал ретро-дуэт Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile.

В Украине самой популярной артисткой оказалась Клавдия Петровна, а рейтинг песен возглавила композиция "Смарагдове небо" от Drevo.

Рейтинг Spotify 2025
Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: klavdia_petrivna/Instagram

Рейтинг Spotify — 10 самых популярных украинских артистов 2025 года

  • Klavdia Petrivna
  • SadSvit
  • Boombox
  • Dorofeeva
  • "Океан Эльзы"
  • КРБК
  • Валентин Стрыкало
  • Яктак
  • Парфенюк
  • Джерри Хайль
Рейтинг Spotify 2025
Украинский певец Drevo. Фото: drevo_official/Instagram

Итоги Spotify — 10 самых популярных украинских песен 2025 года

  • Drevo, "Смарагдове небо"
  • Parfeniuk, "Врубай"
  • Osty и Klavdia Petrivna, "Не лякай"
  • Jerry Heil и Yarmak, "С какого ты этажа неба?"
  • SadSvit, "Кассета"
  • Domiy, "Напомни"
  • SadSvit и "Структура Счастья", "Силуэты"
  • Шугар, "Олег"
  • Cheev, "Рана"
  • Шугар, "Тётя"
Bad Bunny
Bad Bunny. Фото: Bad Bunny/Facebook

Десять самых популярных артистов на Spotify за 2025 год

  • Bad Bunny
  • Тейлор Свифт
  • The Weeknd
  • Дрейк
  • Билли Айлиш
  • Кендрик Ламар
  • Бруно Марс
  • Ариана Гранде
  • Ариджит Сингх
  • Fuerza Regida
Леді Гага і Бруно Марс
Леди Гага и Бруно Марс. Фото: ladygaga/Instagram

Десять самых популярных песен на Spotify за 2025 год

  • Die With A Smile, Леди Гага и Бруно Марс
  • Birds of a Feather, Билли Айлиш
  • Apt., Розе и Бруно Марс
  • Ordinary, Алекс Уоррен
  • DtMF, Bad Bunny
  • Back to Friends, Sombr
  • Golden, Huntr/X
  • Luther, Кендрик Ламар и SZA
  • That's So True, Грейси Абрамс
  • Wildflower, Билли Айлиш

Напомним, что в сентябре этого года Spotify получил долгожданную функцию.

Также мы информировали, что изменилось в бесплатном прослушивании музыки в Spotify.

рейтинг песни певец Spotify музыканты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации