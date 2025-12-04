Музыкальные итоги Spotify за 2025 год в Украине

Итоги года от Spotify — какие песни украинцы слушали чаще всего
Spotify обнародовал итоги года — Wrapped 2025, представив рейтинги самых популярных исполнителей и песен. Среди украинских исполнителей первенство получили — "Смарагдове небо" Drevo и "Врубай" Parfeniuk.
Об этом информирует Spotify Newsroom.
Музыкальные итоги 2025 года от Spotify
По данным стриминговой платформы, самым популярным исполнителем года в мире стал пуэрто-риканский артист Bad Bunny, который собрал более 19,8 миллиарда прослушиваний.
Его альбом Debí Tirar Más Fotos, вдохновленный музыкальным наследием Пуэрто-Рико, также стал самым популярным альбомом года. А вот самой популярной песней года стал ретро-дуэт Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile.
В Украине самой популярной артисткой оказалась Клавдия Петровна, а рейтинг песен возглавила композиция "Смарагдове небо" от Drevo.
Рейтинг Spotify — 10 самых популярных украинских артистов 2025 года
- Klavdia Petrivna
- SadSvit
- Boombox
- Dorofeeva
- "Океан Эльзы"
- КРБК
- Валентин Стрыкало
- Яктак
- Парфенюк
- Джерри Хайль
Итоги Spotify — 10 самых популярных украинских песен 2025 года
- Drevo, "Смарагдове небо"
- Parfeniuk, "Врубай"
- Osty и Klavdia Petrivna, "Не лякай"
- Jerry Heil и Yarmak, "С какого ты этажа неба?"
- SadSvit, "Кассета"
- Domiy, "Напомни"
- SadSvit и "Структура Счастья", "Силуэты"
- Шугар, "Олег"
- Cheev, "Рана"
- Шугар, "Тётя"
Десять самых популярных артистов на Spotify за 2025 год
- Bad Bunny
- Тейлор Свифт
- The Weeknd
- Дрейк
- Билли Айлиш
- Кендрик Ламар
- Бруно Марс
- Ариана Гранде
- Ариджит Сингх
- Fuerza Regida
Десять самых популярных песен на Spotify за 2025 год
- Die With A Smile, Леди Гага и Бруно Марс
- Birds of a Feather, Билли Айлиш
- Apt., Розе и Бруно Марс
- Ordinary, Алекс Уоррен
- DtMF, Bad Bunny
- Back to Friends, Sombr
- Golden, Huntr/X
- Luther, Кендрик Ламар и SZA
- That's So True, Грейси Абрамс
- Wildflower, Билли Айлиш
Напомним, что в сентябре этого года Spotify получил долгожданную функцию.
Также мы информировали, что изменилось в бесплатном прослушивании музыки в Spotify.
Читайте Новини.LIVE!