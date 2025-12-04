Музичні підсумки Spotify за 2025 рік в Україні

Дівчина в навушниках слухає музику. Ілюстративне фото: Freepik

Spotify оприлюднив підсумки року — Wrapped 2025, представивши рейтинги найпопулярніших виконавців та пісень. Серед українських виконавців першість одержали — "Смарагдове небо" Drevo та "Врубай" Parfeniuk.

Про це інформує Spotify Newsroom.

Музичні підсумки 2025 року від Spotify

За даними стримінгової платформи, найпопулярнішим виконавцем року у світі став пуерто-риканський артист Bad Bunny, який зібрав понад 19,8 мільярда прослуховувань.

Його альбом Debí Tirar Más Fotos, натхненний музичною спадщиною Пуерто-Рико, також став найпопулярнішим альбомом року. А от найпопулярнішою піснею року став ретро-дует Леді Гаги та Бруно Марса Die With A Smile.

В Україні найпопулярнішою артисткою виявилась Клавдія Петрівна, а рейтинг пісень очолила композиція "Смарагдове небо" від Drevo.

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: klavdia_petrivna/Instagram

Рейтинг Spotify — 10 найпопулярніших українських артистів 2025 року

Klavdia Petrivna

SadSvit

Boombox

Dorofeeva

"Океан Ельзи"

KRBK

Valentin Strykalo

Yaktak

Parfeniuk

Jerry Heil

Український співак Drevo. Фото: drevo_official/Instagram

Підсумки Spotify — 10 найпопулярніших українських пісень 2025 року

Drevo, "Смарагдове небо"

Parfeniuk, "Врубай"

Osty та Klavdia Petrivna, "Не лякай"

Jerry Heil та Yarmak, "З якого ти поверху неба?"

SadSvit, "Касета"

Domiy, "Нагадай"

SadSvit та "Структура Щастя", "Силуети"

Шугар, "Олєг"

Cheev, "Рана"

Шугар, "Тьотя"

Bad Bunny. Фото: Bad Bunny/Facebook

Десять найпопулярніших артистів на Spotify за 2025 рік

Bad Bunny

Тейлор Свіфт

The Weeknd

Дрейк

Біллі Айліш

Кендрік Ламар

Бруно Марс

Аріана Гранде

Аріджіт Сінгх

Fuerza Regida

Леді Гага і Бруно Марс. Фото: ladygaga/Instagram

Десять найпопулярніших пісень на Spotify за 2025 рік

Die With A Smile, Леді Гага і Бруно Марс

Birds of a Feather, Біллі Айліш

Apt., Розе і Бруно Марс

Ordinary, Алекс Воррен

DtMF, Bad Bunny

Back to Friends, Sombr

Golden, Huntr/X

Luther, Кендрік Ламар і SZA

That's So True, Грейсі Абрамс

Wildflower, Біллі Айліш

