Підсумки року від Spotify — які пісні українці слухали найчастіше

Дата публікації: 4 грудня 2025 23:04
Музичні підсумки Spotify за 2025 рік в Україні
Дівчина в навушниках слухає музику. Ілюстративне фото: Freepik

Spotify оприлюднив підсумки року — Wrapped 2025, представивши рейтинги найпопулярніших виконавців та пісень. Серед українських виконавців першість одержали — "Смарагдове небо" Drevo та "Врубай" Parfeniuk.

Про це інформує Spotify Newsroom.

Музичні підсумки 2025 року від Spotify

За даними стримінгової платформи, найпопулярнішим виконавцем року у світі став пуерто-риканський артист Bad Bunny, який зібрав понад 19,8 мільярда прослуховувань. 

Його альбом Debí Tirar Más Fotos, натхненний музичною спадщиною Пуерто-Рико, також став найпопулярнішим альбомом року. А от найпопулярнішою піснею року став ретро-дует Леді Гаги та Бруно Марса Die With A Smile. 

В Україні найпопулярнішою артисткою виявилась Клавдія Петрівна, а рейтинг пісень очолила композиція "Смарагдове небо" від Drevo.

Рейтинг Spotify 2025
Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: klavdia_petrivna/Instagram

Рейтинг Spotify — 10 найпопулярніших українських артистів 2025 року

  • Klavdia Petrivna
  • SadSvit
  • Boombox
  • Dorofeeva
  • "Океан Ельзи"
  • KRBK
  • Valentin Strykalo
  • Yaktak
  • Parfeniuk
  • Jerry Heil
Рейтинг Spotify 2025
Український співак Drevo. Фото: drevo_official/Instagram

Підсумки Spotify — 10 найпопулярніших українських пісень 2025 року

  • Drevo, "Смарагдове небо"
  • Parfeniuk, "Врубай"
  • Osty та Klavdia Petrivna, "Не лякай"
  • Jerry Heil та Yarmak, "З якого ти поверху неба?"
  • SadSvit, "Касета"
  • Domiy, "Нагадай"
  • SadSvit та "Структура Щастя", "Силуети"
  • Шугар, "Олєг"
  • Cheev, "Рана"
  • Шугар, "Тьотя"
Bad Bunny
Bad Bunny. Фото: Bad Bunny/Facebook

Десять найпопулярніших артистів на Spotify за 2025 рік 

  • Bad Bunny 
  • Тейлор Свіфт 
  • The Weeknd 
  • Дрейк 
  • Біллі Айліш 
  • Кендрік Ламар 
  • Бруно Марс 
  • Аріана Гранде 
  • Аріджіт Сінгх 
  • Fuerza Regida
Леді Гага і Бруно Марс
Леді Гага і Бруно Марс. Фото: ladygaga/Instagram

Десять найпопулярніших пісень на Spotify за 2025 рік

  • Die With A Smile, Леді Гага і Бруно Марс 
  • Birds of a Feather, Біллі Айліш 
  • Apt., Розе і Бруно Марс 
  • Ordinary, Алекс Воррен 
  • DtMF, Bad Bunny 
  • Back to Friends, Sombr 
  • Golden, Huntr/X 
  • Luther, Кендрік Ламар і SZA 
  • That's So True, Грейсі Абрамс 
  • Wildflower, Біллі Айліш

рейтинг пісні співак Spotify музиканти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
