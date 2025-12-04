Музичні підсумки Spotify за 2025 рік в Україні

Підсумки року від Spotify — які пісні українці слухали найчастіше
Spotify оприлюднив підсумки року — Wrapped 2025, представивши рейтинги найпопулярніших виконавців та пісень. Серед українських виконавців першість одержали — "Смарагдове небо" Drevo та "Врубай" Parfeniuk.
Про це інформує Spotify Newsroom.
Музичні підсумки 2025 року від Spotify
За даними стримінгової платформи, найпопулярнішим виконавцем року у світі став пуерто-риканський артист Bad Bunny, який зібрав понад 19,8 мільярда прослуховувань.
Його альбом Debí Tirar Más Fotos, натхненний музичною спадщиною Пуерто-Рико, також став найпопулярнішим альбомом року. А от найпопулярнішою піснею року став ретро-дует Леді Гаги та Бруно Марса Die With A Smile.
В Україні найпопулярнішою артисткою виявилась Клавдія Петрівна, а рейтинг пісень очолила композиція "Смарагдове небо" від Drevo.
Рейтинг Spotify — 10 найпопулярніших українських артистів 2025 року
- Klavdia Petrivna
- SadSvit
- Boombox
- Dorofeeva
- "Океан Ельзи"
- KRBK
- Valentin Strykalo
- Yaktak
- Parfeniuk
- Jerry Heil
Підсумки Spotify — 10 найпопулярніших українських пісень 2025 року
- Drevo, "Смарагдове небо"
- Parfeniuk, "Врубай"
- Osty та Klavdia Petrivna, "Не лякай"
- Jerry Heil та Yarmak, "З якого ти поверху неба?"
- SadSvit, "Касета"
- Domiy, "Нагадай"
- SadSvit та "Структура Щастя", "Силуети"
- Шугар, "Олєг"
- Cheev, "Рана"
- Шугар, "Тьотя"
Десять найпопулярніших артистів на Spotify за 2025 рік
- Bad Bunny
- Тейлор Свіфт
- The Weeknd
- Дрейк
- Біллі Айліш
- Кендрік Ламар
- Бруно Марс
- Аріана Гранде
- Аріджіт Сінгх
- Fuerza Regida
Десять найпопулярніших пісень на Spotify за 2025 рік
- Die With A Smile, Леді Гага і Бруно Марс
- Birds of a Feather, Біллі Айліш
- Apt., Розе і Бруно Марс
- Ordinary, Алекс Воррен
- DtMF, Bad Bunny
- Back to Friends, Sombr
- Golden, Huntr/X
- Luther, Кендрік Ламар і SZA
- That's So True, Грейсі Абрамс
- Wildflower, Біллі Айліш
Нагадаємо, що у вересні цього року Spotify отримав довгоочікувану функцію.
Також ми інформували, що змінилося у безоплатному прослуховуванні музики у Spotify.
Читайте Новини.LIVE!