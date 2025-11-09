Карло Календа сделал тату с гербом Украины — фото

Итальянский сенатор Карло Календа. Фото: Getty Images

Итальянский сенатор и лидер либеральной партии "Дія" Карло Календа сделал татуировку с гербом Украины на запястье. Он поддерживает наше государство с начала полномасштабной войны.

Об этом Карло Календа сообщил в соцсети Х.

Татуировка с гербом у сенатора Календа

"И теперь мы навсегда запечатлели это в наших сердцах", — написал Календа и опубликовал фото, где видно татуировку с гербом Украины на запястье.

Татуировка с гербом Украины. Фото: x.com/CarloCalenda

Отметим, Календа активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Он всегда выступает за передачу Киеву всего необходимого оружия и ресурсов для противостояния агрессии РФ. Так, в 2022 году итальянский сенатор посетил Львов и Киев, а в 2025 году был с визитом в Одессе.

Кроме того, вместе с фото политик опубликовал отрывок из своей речи, где он в очередной раз выразил поддержку украинцам.

"Запад распадается на куски, и сегодня падают демократии, а вместе с ними и свобода. Пришло время защищать ее, создавая смелую альтернативу этому позорному бипопулизму", — подчеркнул он.

Напомним, в апреле 2025 года татуировку с гербом сделал американский актер и режиссер Шон Пенн. За время войны он девять раз посетил Украину.

А в мае в футболке с гербом Украины показался звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен. В начале войны он поддержал украинцев и осудил действия Кремля.