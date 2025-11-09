Карло Календа зробив тату з гербом України — фото

Італійський сенатор зробив тату з гербом України
Італійський сенатор і лідер ліберальної партії "Дія" Карло Календа зробив татуювання з гербом України на зап'ястку. Він підтримує нашу державу з початку повномасштабної війни.
Про це Карло Календа повідомив у соцмережі Х.
Татуювання з гербом у сенатора Календа
"І тепер ми назавжди закарбували це в наших серцях", — написав Календа і опублікував фото, де видно татуювання з гербом України на зап'ястку.
Зазначимо, Календа активно підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Він завжди виступає за передачу Києву усієї необхідної зброї та ресурсів для протистояння агресії РФ. Так, у 2022 році італійський сенатор відвідав Львів і Київ, а 2025 року був з візитом в Одесі.
Крім того, разом з фото політик опублікував уривок зі своєї промови, де він вкотре висловив підтримку українцям.
"Захід розпадається на шматки, і сьогодні падають демократії, а разом з ними і свобода. Настав час захищати її, створюючи сміливу альтернативу цьому ганебному біпопулізму", — наголосив він.
Нагадаємо, у квітні 2025 року татуювання з гербом зробив американський актор та режисер Шон Пенн. За час війни він дев'ять разів відвідав Україну.
А в травні у футболці з гербом України показався зірка "Володаря перснів" Вігго Мортенсен. На початку війни він підтримав українців та засудив дії Кремля.
