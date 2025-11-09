Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Італійський сенатор зробив тату з гербом України

Італійський сенатор зробив тату з гербом України

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 10:21
Оновлено: 10:33
Карло Календа зробив тату з гербом України — фото
Італійський сенатор Карло Календа. Фото: Getty Images

Італійський сенатор і лідер ліберальної партії "Дія" Карло Календа зробив татуювання з гербом України на зап'ястку. Він підтримує нашу державу з початку повномасштабної війни.

Про це Карло Календа повідомив у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Татуювання з гербом у сенатора Календа

"І тепер ми назавжди закарбували це в наших серцях", — написав Календа і опублікував фото, де видно татуювання з гербом України на зап'ястку.  

Карло Календа зробив тату з гербом України
Татуювання з гербом України. Фото: x.com/CarloCalenda

Зазначимо, Календа активно підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Він завжди виступає за передачу Києву усієї необхідної зброї та ресурсів для протистояння агресії РФ. Так, у 2022 році італійський сенатор відвідав Львів і Київ, а 2025 року був з візитом в Одесі. 

Крім того, разом з фото політик опублікував уривок зі своєї промови, де він вкотре висловив підтримку українцям. 

"Захід розпадається на шматки, і сьогодні падають демократії, а разом з ними і свобода. Настав час захищати її, створюючи сміливу альтернативу цьому ганебному біпопулізму", — наголосив він. 

Нагадаємо, у квітні 2025 року татуювання з гербом зробив американський актор та режисер Шон Пенн. За час війни він дев'ять разів відвідав Україну. 

А в травні у футболці з гербом України показався зірка "Володаря перснів" Вігго Мортенсен. На початку війни він підтримав українців та засудив дії Кремля.

Італія Україна герб Тату Тризуб
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації