Африканский Союз обратился к Украине за помощью создать аналог сервиса Дія

Приложение "Дія". Иллюстративное фото: сайт проекта "Дія"

В странах Африканского Союза может появиться свой аналог сервиса "Дія". Представители стран Африканского Союза уже обратились к Украине с просьбой о помощи.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью'ю Лексу Фридману.

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По словам Зеленского, украинская сторона положительно оценила предложение и планирует начать работу над этим проектом после завершения активной фазы войны.

Президент отметил потенциальную экономическую выгоду для Украины от этого сотрудничества, поскольку оно может стать источником дополнительных поступлений средств.

Африканский Союз является объединением 55 африканских стран, целью которого является содействие развитию, миру и сотрудничеству между странами континента. В частности в Союз создан для укрепления позиций Африки на международной арене, улучшения экономической ситуации, образования и качества жизни населения, а также обеспечения стабильности и безопасности на континенте.

Ранее мы сообщали, что восстановлено бронирование работников через "Дію". Также мы писали, что граждане имеют проблемы с начислением компенсаций на карты "Нацкешбека" в магазинах. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, когда может происходить подобное.