Африканський Союз звернувся до України за допомогою створити аналог сервісу Дія

Застосунок "Дія". Ілюстративне фото: сайт проєкту "Дія"

В країнах Африканського Союзу може з'явитись свій аналог сервісу "Дія". Представники країн Африканського Союзу вже звернулися до України з проханням про допомогу.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману.

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Чому допомога у створенні подібного сервісу вигідв Україні

За словами Зеленського, українська сторона позитивно оцінила пропозицію і планує розпочати роботу над цим проєктом після завершення активної фази війни. Президент потенційну економічну вигоду для України від цієї співпраці, оскільки вона може стати джерелом додаткових надходжень коштів.

Африканський Союз є об'єднанням 55 африканських країн, метою якого є сприяння розвитку, миру та співпраці між країнами континенту. Зокрема в Союз створений для зміцнення позицій Африки на міжнародній арені, покращення економічної ситуації, освіти та якості життя населення, а також забезпечення стабільності та безпеки на континенті.

Раніше ми повідомляли, що відновлено бронювання працівників через "Дію". Також ми писали, що громадяни мають проблеми з нарахуванням компенсацій на картки "Нацкешбеку" у магазинах. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, коли може відбуватися подібне.