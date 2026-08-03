ISW: ВСУ сорвали наступление РФ под Славянском благодаря успешной контратаке

ВСУ. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

1–2 августа российские войска продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако не смогли добиться подтвержденного продвижения. Украинские защитники провели успешные контратаки, которые сорвали планы оккупантов.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Новини.LIVE.

Что происходит на Славянском направлении

Аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжают попытки наступления на подступах к Славянску, однако подтвержденных территориальных успехов не имеют.

По данным одного из российских военных блогеров, украинские силы осуществили контратаку вблизи Рай-Александровки, расположенной к востоку от Славянска.

В то же время в ISW обратили внимание, что российская армия все активнее использует управляемые авиационные бомбы для подготовки будущих штурмов.

Россия усилила удары КАБами

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что утром 2 августа российские войска нанесли удар по городу управляемой авиационной бомбой ФАБ-250.

Кроме того, аналитики ISW сообщили, что 1–2 августа оккупанты также безуспешно пытались продвинуться в Константиновском направлении.

Несмотря на заявления российских военных блогеров о якобы продвижении в районе Васютинского и Першомаровки, американские эксперты не нашли подтверждения этим утверждениям.

В то же время, по оценке ISW, российские войска по-прежнему используют авиабомбы для разрушения застройки и создания условий для проникновения небольших штурмовых групп в Константиновку.

По словам офицера одного из украинских подразделений специального назначения, которого цитируют аналитики, российские военные проникают в город небольшими группами, прячутся в подвалах и разрушенных зданиях и ожидают подкрепления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле российская армия понесла рекордные потери личного состава с начала полномасштабной войны. По данным Генерального штаба ВСУ, только за месяц Силы обороны ликвидировали почти 43 тысячи российских военных, что стало самым высоким показателем за весь период вторжения.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 3 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. После взрывов вспыхнул пожар вблизи Керченского моста, а местные власти сообщали о работе российской противовоздушной обороны и временных ограничениях движения через переправу.