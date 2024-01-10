Исторический момент – в Южной Корее запретили есть собак

Пятеро собачат в клетке. Фото: росСМИ

В Южной Корее во вторник, 9 января, приняли законопроект о запрете разведения и убое собак с целью употребления их в пищу. Теперь документ ждет подписи президента Юн Сок Йоля.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что законопроект поддержало большинство в однопалатном парламенте. Закон, направленный на "искоренение потребления собак", вступит в силу после трех лет переходного периода. Разведение и убой собак для производства мяса будет наказываться лишением свободы до трех лет или штрафом в 30 миллионов вон (22 800 долларов США).

"Законопроект положит конец разведению и убийству собак для потребления человеком. Мы достигли ключевого момента, чтобы спасти миллионы собак от этой жестокой индустрии", — заявил представитель Международного корейского общества защиты животных Борами Сео.

По состоянию на апрель 2022 года в Южной Корее обнаружили 1100 ферм, где разводили 570 000 собак, обслуживание которых происходило в 1600 ресторанах. Ассоциация фермеров сообщила, что запрет коснется 3500 ферм с 1,5 миллиона собак и 3000 ресторанов.

По данным издания, поддержка на запрет употреблять в пищу и продавать с этой целью собак выросла при президентстве Юн Сук Йоля, очень любящего животных. Известно, что он хозяин шести собак и восьми кошек вместе с первой леди Ким Кеон Хи, которая также активно критикует потребление собачьего мяса.

"Количество владельцев домашних животных также возросло с годами. Согласно правительственным данным, каждая четвертая корейская семья имела домашнюю собаку в 2022 году по сравнению с 16% в 2010 году", — отметили в материале.

Напомним, что украинское правительство приняло Постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных. Цель проекта — снять монополию государственных клиник на этот процесс.