Історичний момент — у Південній Кореї заборонили їсти собак

П'ятеро собачат в клітці. Фото: росЗМІ

У Південній Кореї в вівторок, 9 січня, ухвалили законопроєкт про заборону розведення та забій собак із метою вживання їх в їжу. Тепер документ чекає на підпис президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що законопроєкт підтримала більшість в однопалатному парламенті. Закон, спрямований на "викорінення споживання собак", набуде чинності після трьох років перехідного періоду. Розведення та забій собак для виробництва м’яса каратиметься ув’язненням до трьох років або штрафом у 30 мільйонів вон (22 800 доларів США).

"Законопроєкт покладе край розведенню та вбивству собак для споживання людиною. Ми досягли ключового моменту, щоб врятувати мільйони собак від цієї жорстокої індустрії", — заявив представник Міжнародного корейського товариства захисту тварин Борамі Сео.

Станом на квітень 2022 року в Південній Кореї виявили 1100 ферм, де розводили 570 000 собак, обслуговування яких відбувалося в 1600 ресторанах. Асоціація фермерів повідомила, що заборона торкнеться 3500 ферм із 1,5 мільйонами собак та 3000 ресторанів.

За даними видання, підтримка на заборону вживати в їжу та продавати з цією метою собак зросла за президентства Юн Сук Йоля, який дуже любить тварин. Відомо, що він є господарем шести собак та восьми котів разом із першою леді Кім Кеон Хі, яка також активно критикує споживання собачого м’яса.

"Кількість власників домашніх тварин також зросла з роками. Згідно з урядовими даними, кожна четверта корейська родина мала домашню собаку у 2022 році, порівняно з 16% у 2010 році", — зазначили в матеріалі.

Нагадаємо, що український уряд ухвалив Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт має на меті зняти монополію державних клінік на цей процес.