Рада создала ТСК для проверки расходов на ВПО и пострадавших от войны

Использование средств ВПЛ — Рада инициирует проверку
В парламенте создана временная следственная комиссия, которая займется проверкой законности использования государственных и местных финансовых средств, направленных на помощь внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от действий РФ. "За" постановление проголосовали 267 народных депутатов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 11 марта.
Основные задачи ВСК
"В то же время к народным депутатам Украины поступают многочисленные обращения относительно возможных нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, предназначенных для поддержки ВПЛ. В частности, речь идет о фактах возможного нецелевого или неэффективного использования средств, задержки или прекращения выплат, проблемы с доступом к жилищным программам, непрозрачность решений по распределению помощи", — говорится в сопроводительных документах.
Основными задачами комиссии будет:
- расследование возможных фактов нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств;
- проверка выполнения программ социальной поддержки, жилищных программ, компенсаций и гуманитарной помощи;
- анализ решений органов власти и действий должностных лиц, привлеченных к реализации таких программ;
- мониторинг государственного и коммунального имущества, которое используется или может быть использовано для обеспечения жильем ВПЛ;
- проверка функционирования соответствующих информационно-аналитических систем;
- проверка действий Пенсионного фонда Украины по обеспечению своевременного и полного начисления и выплаты пенсий пенсионерам из числа ВПЛ.
Кто вошел в состав ВСК
Председателем Временной следственной комиссии был избран нардеп Сергей Козырь.
Членами комиссии являются:
- Руслан Горбенко;
- Максим Ткаченко;
- Александо Федиенко;
- Олег Арсенюк;
- Виталий Войцеховский;
- Владлен Неклюдов;
- Евгений Брагар.
Проблема жилья для ВПЛ
Недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украине нужно системно поддерживать граждан, которые потеряли жилье из-за боевых действий. По его словам, проблема жилья для ВПЛ требует государственного решения.
В то же время председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что ни одна из программ, которая сегодня существует в Украине, не решает вопрос жилья для ВПЛ. Причина — доходы большинства людей не проходят банковский скоринг, а также то, что банки неохотно кредитуют социально уязвимые группы.
