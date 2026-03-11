Видео
Главная Новости дня Использование средств ВПЛ — Рада инициирует проверку

Использование средств ВПЛ — Рада инициирует проверку

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:06
Рада создала ТСК для проверки расходов на ВПО и пострадавших от войны
Заседание парламента. Фото: прессслужба ВРУ

В парламенте создана временная следственная комиссия, которая займется проверкой законности использования государственных и местных финансовых средств, направленных на помощь внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от действий РФ. "За" постановление проголосовали 267 народных депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 11 марта.

Читайте также:

Основные задачи ВСК

"В то же время к народным депутатам Украины поступают многочисленные обращения относительно возможных нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, предназначенных для поддержки ВПЛ. В частности, речь идет о фактах возможного нецелевого или неэффективного использования средств, задержки или прекращения выплат, проблемы с доступом к жилищным программам, непрозрачность решений по распределению помощи", — говорится в сопроводительных документах.

Основными задачами комиссии будет:

  • расследование возможных фактов нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств;
  • проверка выполнения программ социальной поддержки, жилищных программ, компенсаций и гуманитарной помощи;
  • анализ решений органов власти и действий должностных лиц, привлеченных к реализации таких программ;
  • мониторинг государственного и коммунального имущества, которое используется или может быть использовано для обеспечения жильем ВПЛ;
  • проверка функционирования соответствующих информационно-аналитических систем;
  • проверка действий Пенсионного фонда Украины по обеспечению своевременного и полного начисления и выплаты пенсий пенсионерам из числа ВПЛ.

Кто вошел в состав ВСК

Председателем Временной следственной комиссии был избран нардеп Сергей Козырь.

Членами комиссии являются:

  • Руслан Горбенко;
  • Максим Ткаченко;
  • Александо Федиенко;
  • Олег Арсенюк;
  • Виталий Войцеховский;
  • Владлен Неклюдов;
  • Евгений Брагар.

Проблема жилья для ВПЛ

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украине нужно системно поддерживать граждан, которые потеряли жилье из-за боевых действий. По его словам, проблема жилья для ВПЛ требует государственного решения.

В то же время председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что ни одна из программ, которая сегодня существует в Украине, не решает вопрос жилья для ВПЛ. Причина — доходы большинства людей не проходят банковский скоринг, а также то, что банки неохотно кредитуют социально уязвимые группы.

Верховная Рада выплаты переселенцы ВПЛ парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
