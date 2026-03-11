Рада создала ТСК для проверки расходов на ВПО и пострадавших от войны

Заседание парламента. Фото: прессслужба ВРУ

В парламенте создана временная следственная комиссия, которая займется проверкой законности использования государственных и местных финансовых средств, направленных на помощь внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от действий РФ. "За" постановление проголосовали 267 народных депутатов.

в среду, 11 марта.

Основные задачи ВСК

"В то же время к народным депутатам Украины поступают многочисленные обращения относительно возможных нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, предназначенных для поддержки ВПЛ. В частности, речь идет о фактах возможного нецелевого или неэффективного использования средств, задержки или прекращения выплат, проблемы с доступом к жилищным программам, непрозрачность решений по распределению помощи", — говорится в сопроводительных документах.

Основными задачами комиссии будет:

расследование возможных фактов нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств;

проверка выполнения программ социальной поддержки, жилищных программ, компенсаций и гуманитарной помощи;

анализ решений органов власти и действий должностных лиц, привлеченных к реализации таких программ;

мониторинг государственного и коммунального имущества, которое используется или может быть использовано для обеспечения жильем ВПЛ;

проверка функционирования соответствующих информационно-аналитических систем;

проверка действий Пенсионного фонда Украины по обеспечению своевременного и полного начисления и выплаты пенсий пенсионерам из числа ВПЛ.

Кто вошел в состав ВСК

Председателем Временной следственной комиссии был избран нардеп Сергей Козырь.

Членами комиссии являются:

Руслан Горбенко;

Максим Ткаченко;

Александо Федиенко;

Олег Арсенюк;

Виталий Войцеховский;

Владлен Неклюдов;

Евгений Брагар.

Проблема жилья для ВПЛ

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украине нужно системно поддерживать граждан, которые потеряли жилье из-за боевых действий. По его словам, проблема жилья для ВПЛ требует государственного решения.

В то же время председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что ни одна из программ, которая сегодня существует в Украине, не решает вопрос жилья для ВПЛ. Причина — доходы большинства людей не проходят банковский скоринг, а также то, что банки неохотно кредитуют социально уязвимые группы.