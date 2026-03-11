Виплати та житло для ВПО — хто контролюватиме витрату коштів

Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. "За" проголосували 267 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту в середу, 11 березня.

Реклама

Читайте також:

Основні завдання ТСК

"Водночас до народних депутатів України надходять численні звернення щодо можливих порушень законодавства при використанні бюджетних коштів, призначених для підтримки ВПО. Зокрема, йдеться про факти можливого нецільового або неефективного використання коштів, затримки або припинення виплат, проблеми з доступом до житлових програм, непрозорість рішень щодо розподілу допомоги", — йдеться в супровідних документах.

Основними завданнями комісії буде:

розслідування можливих фактів нецільового або неефективного використання бюджетних коштів;

перевірка виконання програм соціальної підтримки, житлових програм, компенсацій та гуманітарної допомоги;

аналіз рішень органів влади та дій посадових осіб, залучених до реалізації таких програм;

моніторинг державного і комунального майна, що використовується або може бути використане для забезпечення житлом ВПО;

перевірка функціонування відповідних інформаційно-аналітичних систем;

перевірка дій Пенсійного фонду України щодо забезпечення своєчасного і повного нарахування та виплати пенсій пенсіонерам з числа ВПО.

Хто увійшов до складу ТСК

Головою Тимчасової слідчої комісії було обрано нардепа Сергія Козира.

Членами комісії є:

Руслан Горбенко;

Максим Ткаченко;

Олександо Федієнко;

Олег Арсенюк;

Віталій Войцехівський;

Владлен Неклюдов;

Євгенів Брагар.

Проблема житла для ВПО

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україні потрібно системніше підтримувати громадян, які втратили житло через бойові дії. За його словами, проблема житла для ВПО потребує державного рішення.

Водночас голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зазначив, що жодна з програм, яка сьогодні існує в Україні, не вирішує питання житла для ВПО. Причина — доходи більшості людей не проходять банківський скоринг, а також те, що банки неохоче кредитують соціально вразливі групи.