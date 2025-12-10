Максим Кузьминов — Испания остановила дело об убийстве

Максим Кузьминов. Фото: Reuters

В Испании суд приостановил рассмотрение дела об убийстве бывшего российского летчика Максима Кузьминова. В августе 2023 года он угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Украину.

Об этом говорится на сайте судебной власти страны.

Читайте также:

Дело об убийстве Максима Кузьминова

Отмечается, что после того, как полиция направила отчет следственному судье, где сообщила, что установить исполнителей или заказчиков убийства Кузьминова не удалось, приняли решение временно приостановить дело.

"Проанализировав обстоятельства и приняв во внимание требования, которые должны быть соблюдены для совершения уголовного преступления, судья пришел к выводу, что недостаточно доказательств для возложения уголовной ответственности на какое-то конкретное лицо как на исполнителя, соучастника или пособника после событий, которые привели к появлению этого дела", — говорится в постановлении.

Так, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Испании приняли решение приостановить рассмотрение дела.

Что известно о деле Кузьминова

Напомним, в феврале 2024 года в Испании убили Максимма Кузьминова. Он был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия.

Испанские спецслужбы считают, что к смерти российского пилота причастен Кремль. Однако официальные лица Испании воздерживались от прямых обвинений в адрес РФ.

В то же время накануне в российской разведке угрожали ликвидировать пилота, который передал Украине Ми-8. В ГРУ заявляли, что пилот является "предателем" и уверяли, что он якобы будет наказан.

Детали операции "Синица"

Отметим, в августе 2023 года Максим Кузьминов похитил российский вертолет Ми-8 у оккупантов и передал его Украине. Он сотрудничал с ГУР и Минобороны Украины и эта спецоперация получила название "Синица".

Известно, что на борту самолета вместе с Кузьминовым были еще двое членов экипажа, которые не знали, куда летят. Однако они были ликвидированы, когда самолет приземлился на Харьковщине.

После этого в украинской разведке рассказали, что за проведение этой операции пилот получил полмиллиона долларов. Тогда россиян призвали последовать примеру этого парня.