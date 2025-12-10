Відео
Головна Новини дня Іспанія зупинила справу про вбивство пілота РФ, що викрав Мі-8

Іспанія зупинила справу про вбивство пілота РФ, що викрав Мі-8

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 19:45
Максим Кузьмінов — Іспанія зупинила справу про вбивство
Максим Кузьмінов. Фото: Reuters

В Іспанії суд тимчасово зупинив розгляд справи про вбивство колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова. У серпні 2023 року він викрав гелікоптер Мі-8 та перегнав його в Україну. 

Про це йдеться на сайті судової влади країни. 

Читайте також:

Справа про вбивство Максима Кузьмінова

Зазначається, що після того, як поліція надіслала звіт до слідчого судді, де повідомила, що встановити виконавців чи замовників вбивства Кузьмінова не вдалося, ухвалили рішення тимчасово зупинити справу. 

"Проаналізувавши обставини та взявши до уваги вимоги, які мають бути дотримані для скоєння кримінального злочину, суддя дійшов до висновку, що недостатньо доказів для покладання кримінальної відповідальності на якусь конкретну особу як на виконавця, співучасника чи посібника після подій, що призвели до появи цієї справи", — йдеться у постанові.

Так, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Іспанії ухвалили рішення тимчасово зупинити розгляд  справи. 

Що відомо про справу Кузьмінова

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Іспанії вбили Максимма Кузьмінова. Він був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї.

Іспанські спецслужби вважають, що до смерті російського пілота причетний Кремль. Проте офіційні особи Іспанії утримувалися від прямих звинувачень на адресу РФ. 

Водночас напередодні у російській розвідці погрожували ліквідувати пілота, який передав Україні Мі-8. В ГРУ заявляли, що пілот є "зрадником" та запевняли, що його начебто буде покарано.

Деталі операції "Синиця"

Зазначимо, у серпні 2023 року Максим Кузьмінов викрав російський вертоліт Мі-8 в окупантів та передав його Україні. Він співпрацював з ГУР та Міноборони України і ця спецоперація отримала назву "Синиця". 

Відомо, що на борту літака разом з Кузьміновим були ще двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. Однак вони були ліквідовані, коли літак приземлився на Харківщині. 

Після цього в українській розвідці розповіли, що за проведення цієї операції пілот отримав пів мільйона доларів. Тоді росіян закликали наслідувати приклад цього хлопця.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
