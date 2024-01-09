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Испания предоставила Украине две медицинские бронемашины для эвакуации раненых

9 января 2024 19:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Испания предоставила Украине две медицинские бронемашины для эвакуации раненых
Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото: stmegi.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Испанское руководство адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи. Они будут переданы Украине как помощь и поддержка государства в войне с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса.

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По словам министра, он посетил муниципалитет Эренсия, где побывал на производстве предприятия Tekhobe. Чиновник указал, что Tekhobe адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи. Эта техника использовалась в стране для нужд испанцев.

Испанское агентство международного сотрудничества решило оказать помощь Украине и предоставит бронемашины такого типа государству. Они будут использоваться при эвакуации раненых и оказании первой медицинской помощи тем, кто в этом нуждается.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы до тех пор, пока это будет необходимо", — отметил министр.

Напомним, в Украину прибыла партия сверхсовременных американских бронеавтомобилей LAVR Titan, применяемых в проведении активных штурмовых действий. Новейшие автомобили позитивно оценили украинские военные.

Добавим, западные партнеры усиливают противовоздушный щит Украины. О суперсовременном зенитном комплексе Skynex производства Германии, используемом только Вооруженными силами Украины, — в материале Новини.LIVE.

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