Испания предоставила Украине две медицинские бронемашины для эвакуации раненых

Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото: stmegi.com

Испанское руководство адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи. Они будут переданы Украине как помощь и поддержка государства в войне с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса.

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En Herencia, Ciudad Real, he visitat les instal·lacions @TECNOVESL , que ha adaptat ambulàncies blindadas medicalizadas que España @AECID_es dará a Ucrania.



España seguirá andorrando Ucrania en la seva defensa de la pau i llibertat tant de temps com sigui necessari. pic.twitter.com/eKVRaHR45J – José Manuel Albares (@jmalbares) January 8, 2024

Украина получит испанские медицинские бронемашины

По словам министра, он посетил муниципалитет Эренсия, где побывал на производстве предприятия Tekhobe. Чиновник указал, что Tekhobe адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи. Эта техника использовалась в стране для нужд испанцев.

Испанское агентство международного сотрудничества решило оказать помощь Украине и предоставит бронемашины такого типа государству. Они будут использоваться при эвакуации раненых и оказании первой медицинской помощи тем, кто в этом нуждается.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы до тех пор, пока это будет необходимо", — отметил министр.

Напомним, в Украину прибыла партия сверхсовременных американских бронеавтомобилей LAVR Titan, применяемых в проведении активных штурмовых действий. Новейшие автомобили позитивно оценили украинские военные.

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