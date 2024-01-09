Іспанія надала Україні дві медичні бронемашини для евакуації поранених

Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Фото: stmegi.com

Іспанське керівництво адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги. Вони будуть передані Україні як допомога та підтримка держави у війни з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

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En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.



España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J — José Manuel Albares (@jmalbares) January 8, 2024

Україна отримає іспанські медичні бронемашини

За словами міністра, він відвідав муніципалітет Еренсія, де побував на виробництві підприємства Tekhobe. Посадовець вказав, що Tekhobe адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги. Ця техніка використовувалася в країні для потреб іспанців.

Іспанська агенція міжнародного співробітництва вирішили надати допомогу Україні та надасть бронемашини такого типу державі. Вони будуть використовуватися при евакуації поранених та наданні першої медичної допомоги тим, хто цього потребує.

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно", — зауважив міністр.

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