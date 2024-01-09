Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Іспанія надала Україні дві медичні бронемашини для евакуації поранених arrow

Іспанія надала Україні дві медичні бронемашини для евакуації поранених

9 січня 2024 19:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Іспанія надала Україні дві медичні бронемашини для евакуації поранених
Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Фото: stmegi.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Іспанське керівництво адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги. Вони будуть передані Україні як допомога та підтримка держави у війни з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Читайте також:

Україна отримає іспанські медичні бронемашини

За словами міністра, він відвідав муніципалітет Еренсія, де побував на виробництві підприємства Tekhobe. Посадовець вказав, що Tekhobe адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги. Ця техніка використовувалася в країні для потреб іспанців.

Іспанська агенція міжнародного співробітництва вирішили надати допомогу Україні та надасть бронемашини такого типу державі. Вони будуть використовуватися при евакуації поранених та наданні першої медичної допомоги тим, хто цього потребує.

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно", — зауважив міністр.

Нагадаємо, в Україну прибула партія надсучасних американських бронеавтомобілів LAVR Titan, які застосовуються в проведенні активних штурмових дій. Новітні автівки схвально оцінили українські військові.

Додамо, західні партнери посилюють протиповітряний щит України. Про суперсучасний зенітний комплекс Skynex виробництва Німеччини, який використовується лише Збройними силами України, — у матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі