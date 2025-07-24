В ГСЧС предупредили об угрозе после отбоя тревоги

Спасатель ликвидирует последствия. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Спасатели советуют украинцам не выходить из укрытия сразу после сигнала "отбой воздушной тревоги". По их словам, существует риск детонации обломков.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире "Київського часу".

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Опасность от обломков

По словам Хорунжего, в домах, в которые были попадания дронов, ракет или обломков, всегда должно быть проведено коммерческое обследование, чтобы определить пригодность квартир или части здания для проживания.

Он пояснил, что такие проверки определяют степень целостности конструкций и возможности эксплуатации дома.

Также представитель ГСЧС рекомендую после отбоя тревоги еще некоторое время подождать и не выходить из укрытий, поскольку возможны повторные атаки.

"Поэтому есть такой совет, некоторое время надо подождать, чтобы убедиться, что опасность миновала. Это примерно 15 минут", — сказал он.

В то же время опасность существует и от продуктов горения, а также от взрывчатых частей вражеских целей. Хорунжий призвал украинцев в случае нахождения подозрительного предмета звонить на 101 и 102.

"Были такие случаи, когда после атаки люди находили кассетные элементы, это шарики размером 10 см, они опасны и могут разорваться в любой момент", — добавил он.

Напомним, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в июле 2025 года в столице насчитывалось более 4300 укрытий.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко раскритиковал мэрию, заявив, что киевлянам негде прятаться от тревог.