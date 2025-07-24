У ДСНС попередили про загрозу після відбою тривоги

Рятувальник ліквідовує наслідки. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Рятувальники радять українцям не виходити з укриття одразу після сигналу "відбій повітряної тривоги". За їхніми словами, існує ризик детонації уламків.

Про це розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі "Київського часу".

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Небезпека від уламків

За словами Хорунжого, у будинках, в які були влучання дронів, ракет чи уламків, завжди має бути проведене комерційне обстеження, аби визначити придатність квартир чи частини будівлі для проживання.

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Він пояснив, що такі перевірки визначають ступінь цілісності конструкцій і можливості експлуатації будинку.

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Також представник ДСНС рекомендую після відбою тривоги ще певний час почекати й не виходити з укриттів, оскільки можливі повторні атаки.

"Тому є така порада, деякий час треба почекати, аби впевнитись, що небезпека минула. Це приблизно 15 хвилин", — сказав він.

Водночас небезпека існує і від продуктів горіння, а також від вибухових частин ворожих цілей. Хорунжий закликав українці у разі знаходження підозрілого предмета телефонувати на 101 та 102.

"Були такі випадки, коли після атаки люди знаходили касетні елементи, це кульки розміром 10 см, вони є небезпечними й можуть розірватися в будь-який момент", — додав він.

Нагадаємо, за словами мера Києві Віталія Кличка, у липні 2025 року в столиці налічувалось понад 4300 укриттів.

Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко розкритикував мерію, заявивши, що киянам ніде ховатися від тривог.