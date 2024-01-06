Украинские беженцы в Ирландии. Фото: facebook.com/killarneyadvertiser

Ирландия изменила правила приема украинских беженцев. Недавно прибывшим в Ирландию украинцам будет предоставляться еженедельное пособие в размере 38,80 евро для взрослых и 29,90 евро для детей.

Об этом сообщает Irish Time.

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Правила приема украинских беженцев в Ирландии

Сообщается, что беженцы будут временно размещаться в бесплатном социальном жилье с предоставлением питания на срок до 90 дней. По истечении этого периода им придется самостоятельно искать жилье, что является сложной задачей из-за кризиса на жилищном рынке в Ирландии.

Тем, кто сможет найти жилье самостоятельно (через ARP-схему, благотворительные организации или аренду), будет предоставлена возможность подать заявку на получение полной социальной помощи.

Планируется, что эти изменения вступят в силу с 29 января и не затронут украинцев, уже находящихся в Ирландии.

Сколько украинцев в Ирландии

По последним данным Министерства юстиции Ирландии, количество украинцев, ищущих временное убежище в стране, продолжает оставаться на уровне около 500 человек в неделю.

С 1 ноября по 20 декабря 2023 года в Ирландию прибыло 3740 украинцев в поисках убежища. После начального роста числа беженцев в феврале 2022 года, поток прибывающих в Ирландию в прошлом году стабилизировался, составляя от 2000 до 4000 человек в месяц.

Министр интеграции Родерик О'Горман заявил, что предстоящие изменения помогут сделать условия для украинских беженцев в Ирландии аналогичными условиям в других западноевропейских странах. Он отметил, что некоторые страны приняли меньше украинских беженцев по сравнению с Ирландией, учитывая пропорциональную основу.

Напомним, что Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, которые добровольно решат вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат составит 5300 евро.

Также мы писали, что Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение на Родину. Соответствующий закон подписал президент Чехии Петр Павел.