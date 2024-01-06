Ірландія змінила правила прийому українських біженців

Українські біженці в Ірландії. Фото: facebook.com/killarneyadvertiser

Ірландія змінила правила приймання українських біженців. Нещодавно прибулим до Ірландії українцям надаватиметься щотижнева допомога у розмірі 38,80 євро для дорослих та 29,90 євро для дітей.

Про це повідомляє Irish Time.

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Правила приймання українських біженців в Ірландії

Повідомляється, що біженці тимчасово розміщуватимуться у безкоштовному соціальному житлі з наданням харчування на строк до 90 днів. Після цього періоду їм доведеться самостійно шукати житло, що є складним завданням через кризу на житловому ринку в Ірландії.

Тим, хто зможе знайти житло самостійно (через ARP-схему, благодійні організації чи оренду), буде надано можливість подати заявку на отримання повної соціальної допомоги.

Планується, що ці зміни набудуть чинності з 29 січня і не торкнуться українців, які вже перебувають в Ірландії.

Скільки українців в Ірландії

За останніми даними Міністерства юстиції Ірландії, кількість українців, які шукають тимчасового притулку в країні, продовжує залишатися на рівні близько 500 осіб на тиждень.

З 1 листопада до 20 грудня 2023 року до Ірландії прибуло 3740 українців у пошуках притулку. Після початкового зростання числа біженців у лютому 2022 року потік тих, хто прибуває до Ірландії, торік стабілізувався, становлячи від 2000 до 4000 осіб на місяць.

Міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що зміни допоможуть зробити умови для українських біженців в Ірландії аналогічними умовам в інших західноєвропейських країнах. Він зазначив, що деякі країни прийняли менше українських біженців порівняно з Ірландією з огляду на пропорційну основу.

Нагадаємо, що Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям із України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, і очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5300 євро.

Також ми писали, що Чехія платитиме українським біженцям за повернення на Батьківщину. Відповідний закон підписав президент Чехії Петро Павло.