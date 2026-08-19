Ирину Мудру уволили с должности заместителя руководителя ОП

Ирина Мудрая. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 августа, подписал указ об увольнении заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой. На этой должности она находилась с 29 марта 2024 года.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №734/2026, передает Новини.LIVE.

Увольнение Ирины Мудрой

"Уволить Мудру Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в указе.

Указ Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Ирина Мудрая — украинская государственная и политическая деятельница, юрист и банкир, родившаяся 26 июля 1975 года в селе Меденичи на Львовщине. С 29 марта 2024 года занимала должность заместителя руководителя ОП. В 2022–2024 годах работала заместителем министра юстиции Украины.

Как писали Новини.LIVE, 19 августа НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению организованной группировки. К противоправной деятельности могут быть причастны высокопоставленные чиновники ОП, а теневую схему координировали действующий и бывший народные депутаты.

Впоследствии народный депутат Вадим Столар подтвердил проведение следственных действий НАБУ у него дома. По его словам, он открыто сотрудничает с правоохранительными органами и не создает никаких препятствий.