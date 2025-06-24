Более тысячи танкеров скопились в Персидском заливе и рискуют столкнуться из-за отключения Ираном GPS

Танкеры с нефтью. Иллюстративное фото: росСМИ

Судоходство в Персидском заливе сталкивается с серьезными заторами, поскольку глушение GPS Ираном увеличило риск столкновений нефтяных танкеров. Эксперты опасаются, что в узком месте Ормузской протоки танкеры начнут сталкиваться, что грозит экологической катастрофой.

Об этом пишет аналитическая компания S&P Global.

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Скопление танкеров в Персидском заливе. Фото: Скриншот

Эксперты агентства отмечают, что отключение GPS заставляет операторов судов ограничивать транзит только световым временем, что привело к задержке почти на 1000 судов с прошлой недели.

"Существуют не только опасения, что на корабли могут напасть, но и насущная проблема заключается в том, как вывезти недавние грузы из Персидского залива", — сказало в докладе агентства.

Это операционное ограничение создало беспрецедентный затор на одном из важнейших в мире транзитных маршрутов энергии. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Аравийским морем. Через пролив проходит примерно 20 миллионов баррелей в сутки морской сырой нефти, конденсата и очищенного топлива.

Другие участники рынка также обратили внимание на проблему глушения GPS, которое вызывает серьезные перебои в Персидском заливе.

"Отсутствие связи становится очень частым явлением. Многие суда не в состоянии связаться", — сказал руководитель судоходной компании, чья компания столкнулась с этой проблемой.

Даже если не будет прямого нападения на корабли, нельзя исключать возможность столкновений, поскольку когда GPS глушится, определение местонахождения других судов поблизости становится чрезвычайно сложным, а навигация нарушается, сказал руководитель.

Что будет в случае перекрытия Ормузского пролива Ираном

Танкерные брокеры заявили, что в худшем случае, если стратегический пролив будет закрыт, грузоперевозки резко сократятся, поскольку несколько танкеров не будут иметь другого выбора, кроме как простаивать.

Ормузский пролив обеспечивает Ирану значительный денежный поток, поскольку богатая нефтью страна экспортирует сырую нефть в такие страны, как Китай, несмотря на санкции США.

Ранее мы информировали, что иранский парламент одобрил резолюцию о возможном закрытии Ормузского пролива. Это стало ответом на сообщения об ударах США по ядерным объектам Ирана.

Также сообщалось, что РФ вряд ли будет помогать военным флотом Ирана. Это связано со сложностями переправки военных кораблей и рисками.